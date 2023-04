Contratação de Cuca incomoda funcionários do Corinthians; entenda

Profissionais do Timão não viram com bons olhos chegada do treinador, condenado por estupro em 1989, na Suíça

A chegada do técnico Cuca ao Corinthians gerou forte rejeição não apenas externa, como interna também. Muitos funcionários do clube não aprovaram a escolha da diretoria alvinegra por conta da condenação de estupro do treinador no "caso Berna", em 1989.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, a escolha de Cuca gerou revolta em funcionários, com pessoas de setores administrativos e outros departamentos cogitando até mesmo deixar o clube. O sentimento é de inconformidade.

A direção contratou Cuca sabendo que a rejeição seria grande. O clube queria um técnico experiente, vencedor e com boa condução de vestiário. Além disso, entende-se que não há um fato concreto que comprove a participação de Cuca no caso de estupro de Sandra Pfäffli, que tinha apenas 13 anos na época, em 1987.

O treinador comandará seu primeiro treino pelo Corinthians nesta sexta-feira, 21, e em seguida participará de sua primeira coletiva. A tendência é que o treinador aborde o tema da condenação de estupro por conta da forte proporção que o caso tomou desde seu anúncio.

Além da forte rejeição na internet, muros do Parque São Jorge amanheceram pichados, com protestos em relação à chegada do treinador. Não está descartada a chance de mais protestos ao longo do dia, nas redondezas do CT Dr. Joaquim Grava.

A carreira de Cuca

Essa é a primeira vez que Cuca dirige o Corinthians. Ao longo de sua carreira, o treinador de 59 anos já dirigiu clubes como São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Santos.

Em sua carreira, Cuca já conquistou uma Copa Libertadores (2013), dois Campeonatos Brasileiros (2016 e 2021), uma Copa do Brasil (2021), quatro Campeonatos Mineiros (2011, 2012, 2013 e 2021) e um Campeonato Carioca (2009).

A estreia de Cuca será no próximo domingo, 23, contra o Goiás, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio da Serrinha.

