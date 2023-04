O Corinthians oficializou nesta quinta-feira, 20, a chegada do técnico Cuca. O treinador ex-Atlético-MG assinou contrato até 31 de dezembro de 2023.

O técnico chega com Cuquinha, seu auxiliar técnico, e Daniel dos Santos Cerqueira, analista de desempenho, que se juntarão à comissão técnica do clube. Fernando Lázaro, deposto da função de treinador, seguirá fará parte da equipe de trabalho do dia a dia.

Essa será a primeira vez que Cuca comandará o Corinthians. Ao longo de sua carreira, o treinador já dirigiu clubes como São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Santos.

Seu último trabalho foi no Atlético-MG, onde conquistou um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil em sua segunda passagem pelo clube. Na primeira, conquistou a Copa Libertadores de 2013.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, a tendência é que Cuca já assuma a equipe para o confronto contra o Goiás, no próximo domingo, 23. O Timão enfrenta o Esmeraldino às 19 horas (de Brasília), no Estádio da Serrinha, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

