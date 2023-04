Torcedores do Corinthians criticam acerto com Cuca: "Total repulsa"

Torcida do Timão se manifesta nas redes sociais após contratação do treinador, que foi condenado em caso de estupro em 1989, na Suíça

A camisa 12, segunda principal torcida organizada do Corinthians, se manifestou de forma contrária à chegada do técnico Cuca. A organização alega que essa é "uma das maiores vergonhas" que o clube já impôs para seus torcedores e disse que o sentimento é de " total repulsa".

Via Instagram, a organizada mostrou sua indignação por conta da condenação de estupro de Cuca no "caso Berna", na Suíça, em 1989. O treinador nega que tenha participação no crime que aconteceu em 1987, com uma menina de 13 anos.

"Nossa história jamais pode aceitar uma pessoa com um crime hediondo (condenado em julgado) e que não cumpriu sua pena de três anos, entre seus quadros de funcionários", escreveu a camisa 12.

Diversos torcedores do Corinthians estão se manifestando nas redes sociais contra a chegada do treinar ex-Atlético-MG. A condenação de estupro e a forte identificação de Cuca com o Palmeiras são os principais fatores que levam a essa indignação.

A versão de Cuca

Quando Cuca foi condenado, ainda nos tempos de jogador, ele defendia o Grêmio. Em entrevista à jornalista Marilia Ruiz, o técnico negou qualquer participação no crime cometido. Os jogadores Eduardo Hamester, Henrique Etges e Fernando Castoldi também foram detidos na época.

"Não houve estupro como falam, como dizem as coisas. Houve uma condenação por ter uma menor adentrado o quarto. Simplesmente isso. Não houve abuso sexual, tentativa de abuso ou coisa assim. (...) Esse episódio de 1987 precisa ser explicado. Eu estava no Grêmio havia duas ou três semanas apenas, não conhecia ninguém. Eu jamais toquei numa mulher indevidamente ou inadequadamente. Sou um cara de cabeça e consciência tranquila", disse Cuca.

Dois anos após o caso, Cuca, Eduardo e Henrique foram condenados a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência. Fernando chegou a ser absolvido da acusação de atentado ao pudor e condenado por estar envolvido no ato de violência. Como o Brasil não extradita seus cidadãos, eles nunca cumpriram a pena de fato.

Ao final da nota, a camisa 12 ainda pede que Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, repense sua decisão e volte atrás. Segundo a torcida, a chegada de Cuca é uma "besteira histórica".

A trajetória de Cuca

Essa será a primeira vez que Cuca comandará o Corinthians. Ao longo de sua carreira, o treinador já dirigiu clubes como São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Santos.

Seu último trabalho foi no Atlético-MG, onde conquistou um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil em sua segunda passagem pelo clube. Na primeira, conquistou a Copa Libertadores de 2013.

Cuca já assume a equipe para o confronto contra o Goiás, no próximo domingo. O Corinthians enfrenta o Esmeraldino às 19 horas (de Brasília), no Estádio da Serrinha, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a nota completa da camisa 12:

"Viemos a público manifestar nossa total repulsa a uma das maiores vergonhas que o Corinthians acaba de nos impor, que é a contratação desse treinador.

Nossa história jamais pode aceitar uma pessoa com um crime hediondo (condenado em julgado) e que não cumpriu sua pena de 3 anos, entre seus quadros de funcionários.

O Corinthians foi fundado para ser o clube dos excluídos, dos pobres, que abraçou muita gente. O que está em jogo é a reputação de um dos maiores movimentos sociais desse País.

Não aceitamos que esse treinador use a camisa da Democracia Corinthiana, tão representativa em nossa história.

Duílio, honre a história que seu pai construiu, como presidente da Democracia Corinthiana, e desfaça essa besteira histórica que você acaba de divulgar".

