Corinthians marca no fim e vence o Santos pelo Brasileirão feminino

Com o resultado, o Corinthians assume a liderança da competição com 10 pontos. Já o Santos fica em 11° lugar com apenas três pontos somados

Neste domingo, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, em duelo válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino, na Vila Belmiro. As visitantes saíram na frente com Campiolo, mas levaram o empate com Cristiane. Ao fim do jogo, Mylena marcou o gol da vitória para o Corinthians.

Com o resultado, o Corinthians assume a liderança da competição com 10 pontos. Já o Santos fica em 11° lugar com apenas três pontos somados.

A equipe de Arthur Elias volta a campo no próximo sábado, às 14 horas (de Brasília) para enfrentar o São Paulo, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. Já o Santos enfrenta o Avaí Kindermann, no domingo, 15 horas, fora de casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As equipes começaram o jogo levando perigo. Aos 12, Ana Carla recuperou a bola no ataque e finalizou de fora da área, mas a bola passou perto da trave de Lelê. Depois, Jane cruzou para Cristiane, que mandou de cabeça por cima do gol.

O Corinthians foi encontrando espaços e abriu o placar aos 26 com Giovanna Campiolo. Salazar cobrou escanteio na área e a zagueira subiu para mandar ao fundo do gol. Dez minutos depois, Tamires recebeu de Gabi Portilho, tentou completar para o gol, mas a bola desviou e saiu.

Sobre o assunto Fortaleza BC é derrotado pelo Minas por 85 a 75 e deixa zona de playoffs do NBB

Max Verstappen ultrapassa Leclerc no fim e vence GP da Arábia Saudita de Fórmula 1

Brasileira Bia Haddad perde para ucraniana e é eliminada na terceira rodada em Miami

No segundo tempo, Portilho teve boa chance, após bom passe de Zanotti, mas a defesa santista afastou. Aos 16, o Santos chegou a balançar a rede com Stabile, mas o tento foi anulado por impedimento no lance. Minutos depois, Cristiane marcou um golaço para empatar a partida. A camisa 11 recebeu de Gi Oliveira na área, saiu da marcação e completou para o gol.

No fim do jogo, Mylena recebeu na área e finalizou para colocar o Corinthians na frente. Nos acréscimos, Grazi foi expulsa após levar o segundo cartão amarelo por cometer falta em Júlia Daltoé. Ainda, Lelê fez boa defesa em chute de Cristiane para garantir a vitória corintiana.