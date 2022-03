Fortaleza BC é derrotado pelo Minas por 85 a 75 e deixa zona de playoffs do NBB

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO entrou em quadra na manhã deste domingo, 27, para enfrentar o Minas no ginásio Senador Carlos Jereissati,em Aracati-CE. Em jogo válido pela temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB), o Carcalaion perdeu por 85 a 75 para o time mineiro. O time, agora, ocupa 13ª posição na tabela, fora da zona de classificação para os playoffs da Liga.

Com o resultado, a equipe tricolor chegou à 18ª derrota em 27 jogos disputados na competição, com 36 pontos conquistados. Apesar da postura ofensiva nos dois primeiros quartos da partida, o Carcalaion não conseguiu superar a equipe mineira, terceira colocada da Liga. O Minas possui 24 vitórias em 29 partidas e 53 pontos anotados.

O ala Desmond Holloway foi o melhor atleta do tricolor cearense em quadra, com 21 pontos e 3 rebotes. O destaque da partida foi o ala Shaquille Johnson, do Minas, líder em pontuação, 25, e rebotes, 10.



Após um começo ruim de partida, em que o Minas abriu seis pontos, o Carcalaion reagiu e se aproximou do placar, terminando o primeiro quarto com desvantagem de apenas dois pontos (17 a 15). No segundo período, o Fortaleza BC saiu atrás no marcador com 40 a 37.

Já no terceiro quarto do confronto, o time visitante conseguiu se distanciar, ficando 12 pontos à frente (66 a 54). No último quarto, o Carcalaion pressionou e fez boas jogadas no início do período, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

O próximo compromisso do Carcalaion pelo NBB será contra o Flamengo, na próxima terça-feira, 29, às 20 horas, no ginásio Senador Carlos Jereissati, em Aracati-CE. A equipe cearense precisa da vitória diante do time carioca para ter chance de brigar por uma vaga na próxima fase da competição. O Paulistano recebe o São Paulo, na quinta-feira, 31, às 19 horas.

