Brasileira Bia Haddad perde para ucraniana e é eliminada na terceira rodada em Miami

A brasileira Bia Haddad foi eliminada pela ucraniana Anhelina Kalinina, 51ª do ranking internacional, neste domingo, 27, na terceira rodada do WTA 1000 de Miami. Com o resultado negativo, a tenista perdeu a chance de garantir a melhor posição na carreira no ranking mundial, que foi o 58º lugar em 2019.

Número 1 do Brasil, Haddad começou bem a partida e a venceu o primeiro set contra Kalinina por 6/2, mas acabou sofrendo a virada em parciais de 4/6 e 2/6. Assim, encerrou sua campanha na terceira rodada do torneio.

Na última sexta-feira, a brasileira eliminou a grega Maria Sakkari, número 3 no ranking mundial e finalista em Indian Wells, na fase anterior. Porém, não conseguiu manter o ritmo neste domingo.

Agora, a ucraniana Kalinina vai enfrentar a tenista norte-americana Jessica Pegula, que superou a cazaque Elena Rybakina em parciais de 6/3 e 6/4, nas oitavas de final do WTA 1000 de Miami.

