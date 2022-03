Max Verstappen ultrapassa Leclerc no fim e vence GP da Arábia Saudita de Fórmula 1

Assim como no GP do Bahrein, a disputa pela liderança foi travada entre Ferrari e Red Bull, especificamente entre Max Verstappen, atual campeão do mundo, e o vencedor do último GP de Bahrein, Charles Leclerc

O atual campeão mundial, Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1 este domingo, 27. Em segundo, ficou Charles Leclerc. O piloto da Ferrari liderou os dois treinos livres que antecederam à corrida e boa parte da corrida. No entanto, em briga com Verstappen, não segurou a primeira posição, sendo ultrapassado restando três voltas para o fim da corrida.

Assim como no GP do Bahrein, a disputa pela liderança foi travada entre Ferrari e Red Bull, especificamente entre Max Verstappen, atual campeão do mundo, e o vencedor do último GP de Bahrein, Charles Leclerc. Carlos Sainz, companheiro de Leclerc na Ferrari, figurou em terceiro lugar. Sergio Pérez, da Red Bull, que largou na pole position, chegou a liderar a prova no início, mas depois se manteve na quarta posição.

George Russell, da Mercedes, terminou em quinto lugar. Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Kevin Magnussen (Haas) e Lewis Hamilton (Mercedes) fecharam o ranking dos dez primeiros colocados.

Nicholas Latifi, da Williams, bateu no muro e precisou deixar a pista, portanto, não terminou a prova. Além dele, Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Fernando Alonso (Alpine) e Daniel Ricciardo (McLaren). Yuki Tsunoda (AlphaTauri) não iniciou a corrida devido à problemas mecânicos em seu carro.

O piloto da Haas, Mick Schumacher, que sofreu um acidente no treino classificatório, decidiu não ir à pista para disputar o segundo Grande Prêmio de 2022.

Veja como ficou a classificação final do GP da Arábia Saudita da F1:

1: Max Verstappen (Red Bull)

2: Charles Leclerc (Ferrari)

3: Carlos Sainz (Ferrari)

4: Sergio Pérez (Red Bull)

5: George Russel (Mercedes)

6: Esteban Ocon (Alpine)

7: Lando Norris (McLaren)

8: Pierre Gasly (AlphaTauri)

9: Kevin Magnussen (Haas)

10: Lewis Hamilton (Mercedes)

11: Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

12: Lance Strolle (Aston Martin)

13: Pierre Gasly (AlphaTauri)

14: Alexander Albon (Williams)

