Corinthians descarta comprar Arthur Cabral e vê empréstimo pouco provável

Em busca de um atacante de referência para a temporada 2022, o Corinthians descartou a contratação de Arthur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras e atualmente no Basel, da Suíça, como vinha sendo especulado nos últimos dias.

"É um excelente jogador, jovem, com muita força e muitos gols nos últimos anos, convocação para a Seleção Brasileira, mas é um jogador com contrato vigente, falam em 15 milhões de euros para uma transferência. Não dá para fazer esse investimento nesse momento, não tem condições, nesse valor e nesse momento", disse Duilio Monteiro Alves, presidente do clube, em live do GE nesta sexta-feira, 21.

"Lógico que seria um jogador que nos ajudaria, com certeza, mas a possibilidade de compra hoje é impossível. O Corinthians hoje não vai se comprometer com um valor desse tamanho e fazer uma dívida desse tamanho. A compra desse atleta está descartada. Se existisse a possibilidade de empréstimo, que hoje a gente sabe que não existe, poderia sim ser um jogador que interessaria, com um perfil diferente", complementou.

O centroavante, em alta no futebol europeu, soma 27 gols em 31 jogos na atual temporada. Seu contrato com o Basel vai até 30 de junho de 2023 e ele tem se valorizado. Outros clubes já manifestaram interesse em Arthur, caso de Zenit, da Rússia, e do Wolfsburg, da Alemanha. Arthur Cabral foi revelado pelo Ceará e foi para o Palmeiras, onde recebeu poucas oportunidades e acabou emprestado e, depois, comprado pelo clube suíço.

Na mesma entrevista, Duilio também cravou que Diego Costa, recém-saído do Atlético-MG, não virá para o Corinthians na atual janela de transferências pelos altos valores. Assim, a busca por um camisa 9 continua.

