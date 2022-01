Fique por dentro dos rivais de Ceará, Fortaleza e Floresta na Copa do Nordeste 2022

O Esportes O POVO traz informações sobre todos os adversários de Ceará, Fortaleza e Floresta na Copa do Nordeste 2022. Tricolor está no grupo A, enquanto o Vovô e o Verdão estão no B

A Copa do Nordeste 2022 tem início neste fim de semana. A atual edição marca a primeira vez que o futebol cearense terá três representantes: Ceará, Fortaleza e Floresta. Com jogos adiados, o trio só entrará em campo nos dias 29 e 30 de janeiro.

O Fortaleza integra o grupo A do Nordestão, enquanto Ceará e Floresta estão no B. Conforme regulamento da Lampions, as equipes de chaves opostas se enfrentam em oito rodadas da primeira fase do torneio.

Ao todo, dezesseis equipes nordestinas divididas em dois grupos com oito times cada um miram o título do Nordestão. O Esportes O POVO traz abaixo informações sobre todos os adversários de Ceará, Fortaleza e Floresta na Copa do Nordeste 2022.



Grupo A

Atlético de Alagoinhas

Estreante na Copa do Nordeste, o clube chega para disputar o torneio como o atual campeão baiano. A equipe terá calendário cheio em 2022 com o Estadual, Copa do Brasil e Série D, além da Lampions.

O Carcará prioriza neste começo de temporada o Baianão para garantir calendário recheado em 2023, mas pode surpreender no Nordestão. O destaque do time é o atacante Thiaguinho, que vestiu a camisa do Caucaia em 2021 e estreou pelo Atlético marcando dois gols. Reforços: Hadrian (meia), Matheus Leal (lateral-esquerdo), Rael Cruel (atacante), Nael (atacante), Bruno Miranda (zagueiro), Bremer (zagueiro), Jardel Viana (volante), Edson (lateral), Pecel Oliveira (atacante), Lídio (zagueiro), Caetano (lat-esquerdo), João Ananias (volante).

CSA

Depois de "bater na trave" para o acesso em 2021, quando encerrou a Série B em quinto, o CSA sofreu na janela de transferências. A equipe perdeu peças importantes como os atacantes Dellatorre e Iury Castilho e o meio-campista Yuri, além do goleiro Thiago Rodrigues. Dos destaques da temporada passada, permaneceram no clube: os meias Geovane e Gabriel e o atacante Marco Túlio.

Entre os reforços da equipe, estão os atacantes Dalberto (ex-Coritiba) e Felipe Augusto (ex-Cruzeiro), o lateral-esquerdo Diego Renan (ex-Avaí) e o goleiro Marcelo Carné (ex-Juventude).

Campinense

Campeão de 2013, o Campinense retorna à Copa do Nordeste após cinco anos sem participar. A principal contratação do clube paraibano foi o atacante Olávio, um dos artilheiros do Brasil em 2021. Ex-jogador do Atlético-CE, o atleta fez 24 gols em 30 jogos.

A Raposa manteve a maior parte do elenco elenco de 2021, como o goleiro Mauro Iguatu, ídolo do clube, o lateral-direito Felipinho e o zagueiro Michel Bennech, além do técnico Ranielle Ribeiro.

Globo-RN

O time de Ceará-Mirim será o único representante potiguar na Copa do Nordeste 2022. O Globo chega à competição como o atual campeão do campeonato estadual.

Em comparação à temporada passada, o elenco da equipe foi quase todo reformulado. Após o título do Campeonato Potiguar 2021, os jogadores deixaram o clube, tendo em vista que não havia mais calendário para o restante do ano.

Sampaio Corrêa

Campeão de 2018, o Sampaio Corrêa busca melhores resultados na temporada de 2022. A equipe foi eliminada nas quartas de final do Nordestão 2021 e lutou contra o rebaixamento na Série B. A diretoria renovou com o técnico João Brigatti, que assumiu o clube na reta final da Segundona.

Entre os destaques do time em 2021, o Sampaio manteve no elenco o zagueiro Alan Godói, o volante Eloir e o atacante Pimentinha. A prioridade no mercado da bola da Bolívia Querida foi o setor ofensivo. A diretoria do time maranhense contratou seis peças para o ataque: Luiz Pauto, Gabriel Poveda, Valber Junior, Ronan, Thiago André e Eron.

Outros reforços: goleiros Lucão e Matheus Poletine, laterais-direitos Van e Matheuzinho, zagueiro Pedro Carrerette, volantes Wesley Dias e Nathan Costa e os meias Warian e Soares.

Sergipe

Campeão estadual em 2021, o Sergipe chega para a temporada 2022 com a equipe praticamente renovada, com poucos remanescentes da temporada passada. Entre os jogadores que permaneceram, está o atacante Hiago, ex-Fortaleza. Ele fez parte da equipe tricolor que conquistou o acesso para a Série B em 2017.

Ficaram no clube também: o goleiro Rodrigo, o zagueiro Lazarini, o lateral-esquerdo e volante Elivelton Lima, os volantes Ewerton Ageu e Diego Aragão e o meia Doda. Entre os reforços, o Sergipe contratou o experiente zagueiro Sílvio, um dos líderes na campanha do Londrina no acesso para a Série B, em 2015; o volante Matheus Silva, cria da base do clube de Aracaju que volta ao time após passagens por Guarani e Mirassol; o meia Kaio Wilker e o atacante Leonardo Dias.

Sport

Assim como o Bahia, o Sport sofreu o rebaixamento para a Série B em 2021 e tem a Copa do Nordeste como a primeira grande competição da temporada. O Leão da Ilha manteve no elenco o principal atleta do ano passado, o artilheiro da equipe Mikael. O jogador fez 15 gols em 50 jogos pelo clube.

A principal saída do time foi o volante Zé Welison. Sob o aval do técnico paraguaio Gustavo Florentín, o Sport fez nove contratações e apostou no mercado sul-americano. O clube trouxe o volante argentino Nicolás Watson (ex-Instituto do Córdoba-ARG), volante paraguaio Blas Cáceres (ex-Libertad) e atacante colombiano Ray Vanegas (ex-Deportivo Pasto). O Rubro-Negro está próximo de fechar ainda com o centroavante chileno Javier Parraguez, do Colo Colo.

O Sport terá no elenco em 2022 um velho conhecido da torcida do Ceará: o volante Pedro Naressi. Outros reforços: o zagueiro Alemão (ex-Operário), lateral-direito Ezequiel (ex-Chapecoense), lateral-esquerdo Lucas Hernández (ex-Cuiabá), os meias Alanzinho (ex-Palmeiras) e Denner (ex-Athletico-PR) e o atacante Jáderson (ex-Athletico-PR).

Grupo B

Altos

O clube piauiense surpreendeu em 2021 ao fazer campanha até as quartas de final. O Jacaré aposta nas referências do setor ofensivo, os atacantes Manoel e Betinho, para garantir a classificação para o mata-mata na edição de 2022. A dupla do ataque somou 35 gols na temporada passada.

O Altos teve duas baixas relevantes no time titular de 2021: o lateral-direito Gean e o lateral-esquerdo Thiaguinho. A equipe aguarda ainda a recuperação dos volantes Ray e Dos Santos, que romperam os ligamentos do joelho na temporada passada e devem voltar a campo até março. No mercado da bola, o Jacaré assegurou o retorno de dois jogadores importantes, o goleiro Marcelo Barbosa e o lateral-direito Júlio Ferrari.

O zagueiro Vinícius Del'Amore, ex-Fortaleza, foi outro reforço para o setor defensivo. Mais contratações: volante Jarbas, meias Rafinha, William Júnior e atacantes Digo, Azulão, Elielton e Danillo Bala.

Bahia

A equipe baiana é a principal força depois de Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste. Após o rebaixamento na Série A, o Esquadrão busca dar a volta por cima na temporada de 2022 e a Lampions é o grande teste neste início do ano. O time de Salvador perdeu jogadores importantes como Gilberto, Rodriguinho, Nino Paraíba, Conti e Rossi.

Por outro lado, o Bahia manteve uma base competitiva para as pretensões do clube em 2022. Ficaram no elenco jogadores como o goleiro Danilo Fernandes, zagueiro Luiz Otávio, meia Danielzinho e centroavante Rodallega. Desde setembro de 2021 na equipe, o atacante Marcelo Cirino precisou se recuperar de lesão e estreou pelo Esquadrão no Baianão. Ele é considerado uma das principais peças para este ano.

Sobre reforços, o Bahia anunciou os volantes Rezende e William Maranhão e os laterais Jonathan, Djalma e Luiz Henrique.

Botafogo-PB

Para a temporada de 2022, o Botafogo-PB apostou na reformulação do elenco. Entre as saídas, os experientes goleiro Felipe e o meia-atacante Marcos Aurélio. O clube contratou jogadores com passagens no futebol cearense: lateral-esquerdo Alessandro, ex-Ceará, e os atacantes Siloé, ex-Ceará, Gustavo Coutinho, ex-Fortaleza, e Adílson Bahia, ex-Ferroviário.

CRB

Após a ótima campanha na Série B 2021, quando terminou em sétimo, o CRB manteve as peças-chave do elenco para 2022. A equipe foi ao mercado para tentar resolver um dos principais problemas do ano passado: camisa 9. O clube contratou o centroavante Anselmo Ramon (ex-Chapecoense) para comandar o ataque.

A diretoria trouxe também o lateral-direito Raul Prata (ex-Vitória), os zagueiro Gilvan (ex-Botafogo) e Alan Uchôa (ex-Ceará) e o atacante Marcinho (ex-Vitória). O CRB manteve jogadores como o capitão do time, o zagueiro Gum, goleiro Diogo Silva e meia Diego Torres, assim como dois atletas com passagens no Ceará e Fortaleza: Marthã e Jean Patrick.

Náutico

A torcida do Timbu tem expectativas altas com o retorno da equipe ao torneio após não ter se classificado em 2021. O clube manteve a espinha dorsal do time que se destacou na temporada passada: o lateral-direito Hereda, lateral-esquerdo Júnior Tavares, zagueiro Camutanga, os volantes Rhaldney e Djavan, o meia Jean Carlos e centroavante Kieza.

O principal jogador da equipe é o meia Jean Carlos, destaque da Série B 2021. Ele foi o segundo atleta com mais participações diretas em gols da Segundona, com 11 tentos e nove assistências.

Para fortalecer o elenco, o Náutico trouxe o atacante Leandro Carvalho, ex-Ceará. Entre velhos conhecidos do futebol cearense, o clube também contratou o zagueiro João Paulo, ex-Fortaleza, e o meia Eduardo, ex-Leão e Vovô. Outros reforços: goleiro Lucas Perri (ex-São Paulo), zagueiro Wellington (ex-CSA), volante Richard Franco (Sol de América-PAR) e atacantes Ewandro (ex-CRB) e Robinho (ex-Bragantino).

Sousa

Vice-campeão do Campeonato Paraibano 2021, o Sousa surpreendeu ao conquistar vaga para a fase de grupos da Copa do Nordeste após superar ASA e Confiança na etapa prévia. A aposta do clube para a Lampions 2022 é no jogo de transição rápida.

O Dinossauro renovou com a maior parte do elenco da temporada passada. No mercado da bola, o clube garantiu o retorno de velhos conhecidos da torcida sousense: o lateral-direito Iranilson e o meia Esquerdinha, este que foi destaque na campanha do Ferroviário até o título da Série D 2018.

