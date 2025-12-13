Em Clássico-Rei da final do sub-15, atleta do Fortaleza é acusado de injúria racial

Após a partida, Moisés utilizou as redes sociais para relatar que teria sido chamado de macaco por um atacante do Fortaleza durante a comemoração, após o pênalti desperdiçado pelo Alvinegro, que garantiu o título ao Tricolor.

Em Clássico-Rei válido pela final da Copa Seromo sub-15, disputado na tarde desta sexta-feira, 12, o Fortaleza conquistou o título. A partida terminou empatada em 0 a 0 no tempo regulamentar e foi decidida nos pênaltis, com o Leão levando a melhor. A conquista, no entanto, acabou marcada por brigas e por um suposto episódio de injúria racial sofrida por Moisés, atacante do Ceará.

“Até quando nós negros vamos ter que aguentar isso? Racismo é crime, e a justiça vai ser feita. Tenho muito orgulho de ser negro, meu choro não foi de tristeza não e sim de raiva, mas Deus sabe de tudo. Obrigado a todos que estão comigo”, escreveu o atleta nas redes sociais.

Logo após o ocorrido, o Ceará se manifestou por meio de nota oficial, repudiando o caso e prestando solidariedade ao jogador. O Vovô informou ainda que adotará as medidas cabíveis e recorrerá ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-CE), com a apresentação de notícia de infração.

O que diz o Fortaleza?

Mesmo após a repercussão do caso, o Tricolor ainda não se manifestou publicamente sobre a suposta injúria racial atribuída a um de seus atletas. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, logo após o encerramento da partida houve uma briga generalizada entre jogadores e funcionários das duas equipes, que, em seguida, passou a envolver torcedores, culminando na invasão do gramado do Estádio Franzé Moraes.

Após o episódio, o Fortaleza ouviu o atleta acusado, que negou ter proferido qualquer injúria racial. O clube também consultou o técnico do sub-15, Cortez, além de outras testemunhas presentes, que afirmaram não ter presenciado ofensas. Como não houve registro de queixa-crime até o momento, a diretoria optou por não se posicionar oficialmente enquanto não houver provas concretas sobre o caso. O Fortaleza segue apurando os fatos e afirma prestar apoio ao atleta envolvido.