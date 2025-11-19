Veja jogos de Ceará e Fortaleza nas duas rodadas finais da Série A

CBF detalha tabela das rodadas finais da Série A; veja jogos de Ceará e FortalezaReta final do Brasileirão terá duelos do Vovô contra Flamengo e Palmeiras e confrontos do Leão diante de Corinthians e Botafogo
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das duas rodadas finais da Série A, e Ceará e Fortaleza conheceram datas e horários dos compromissos finais na competição. A edição de 2025 chegará ao fim no dia 7 de dezembro.
Pela 37ª rodada, tanto Vovô quanto Leão entrarão em campo no dia 3 de dezembro. O Tricolor receberá o Corinthians na Arena Castelão, às 19 horas, enquanto o Alvinegro visitará o Flamengo no Maracanã, às 21h30min.
Já na rodada final, todos os jogos serão no dia 7, às 16 horas. O Fortaleza irá ao Rio de Janeiro encarar o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, e o Ceará joga em casa diante do Palmeiras, no Castelão.
Os dois confrontos finais no Brasileirão devem ser decisivos para as pretensões de tricolores e alvinegros. O time do Pici, 19º colocado, com 31 pontos, briga contra o rebaixamento para a Série B, enquanto a equipe de Porangabuçu, 12ª colocada, com 42 pontos, luta por classificação para a Copa Sul-Americana.
Série A: jogos dos cearenses nas duas últimas rodadas
37ª rodada
- 3/12 - 19 horas - Fortaleza x Corinthians
- 3/12 - 21h30min - Flamengo x Ceará
38ª rodada
- 7/12 - 16 horas - Ceará x Palmeiras
- 7/12 - 16 horas - Botafogo x Fortaleza