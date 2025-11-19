Veja jogos de Ceará e Fortaleza nas duas rodadas finais da Série A

Reta final do Brasileirão terá duelos do Vovô contra Flamengo e Palmeiras e confrontos do Leão diante de Corinthians e Botafogo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das duas rodadas finais da Série A , e Ceará e Fortaleza conheceram datas e horários dos compromissos finais na competição. A edição de 2025 chegará ao fim no dia 7 de dezembro.

Pela 37ª rodada, tanto Vovô quanto Leão entrarão em campo no dia 3 de dezembro. O Tricolor receberá o Corinthians na Arena Castelão, às 19 horas, enquanto o Alvinegro visitará o Flamengo no Maracanã, às 21h30min.

Já na rodada final, todos os jogos serão no dia 7, às 16 horas. O Fortaleza irá ao Rio de Janeiro encarar o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, e o Ceará joga em casa diante do Palmeiras, no Castelão.

Os dois confrontos finais no Brasileirão devem ser decisivos para as pretensões de tricolores e alvinegros. O time do Pici, 19º colocado, com 31 pontos, briga contra o rebaixamento para a Série B, enquanto a equipe de Porangabuçu, 12ª colocada, com 42 pontos, luta por classificação para a Copa Sul-Americana.