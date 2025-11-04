CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 36ª rodada; veja jogos do Ceará

Entidade definiu as datas dos confrontos até o fim de novembro. Time alvinegro é o atual 12º colocado da competição nacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Série A até a 36ª rodada na noite desta terça-feira, 4. No documento, a entidade definiu as datas dos confrontos válidos pelas rodadas 34, 35 e 36.

Ocupando a 12ª colocação na classificação, o Ceará vai enfrentar o Internacional no dia 20 de novembro, quinta-feira, às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O duelo será válido pela 34ª rodada do certame.