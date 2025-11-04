CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 36ª rodada; veja jogos do Ceará

CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 36ª rodada; veja jogos do CearáEntidade definiu as datas dos confrontos até o fim de novembro. Time alvinegro é o atual 12º colocado da competição nacional
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Série A até a 36ª rodada na noite desta terça-feira, 4. No documento, a entidade definiu as datas dos confrontos válidos pelas rodadas 34, 35 e 36.
Ocupando a 12ª colocação na classificação, o Ceará vai enfrentar o Internacional no dia 20 de novembro, quinta-feira, às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O duelo será válido pela 34ª rodada do certame.
Leia mais
Quatro dias depois, o Vovô vai visitar o Mirassol no interior paulista. Os times vão medir forças às 19 horas da segunda-feira, 24. Na sequência, o time cearense encara o Cruzeiro, em casa, no dia 29, sábado, às 20h30min, pela 36ª rodada.
Antes dos jogos citados, a equipe de Léo Condé ainda entrará em campo duas vezes. O primeiro duelo, válido pela 32ª rodada, ocorre nesta quinta-feira, 6, contra o rival Fortaleza, no Castelão. Já o segundo será no domingo, 9, diante do Corinthians, fora de casa.
Confira os jogos do Ceará até a 36ª rodada da Série A:
- 32ª rodada - 6/11 (qui) - 20h - Ceará x Fortaleza
- 33ª rodada - 9/11 (dom) - 16h - Corinthians x Ceará
- 34ª rodada - 20/11 (qui) - 21h30min - Ceará x Internacional
- 35ª rodada - 24/11 (seg) - 19h - Mirassol x Ceará
- 36ª rodada - 29/11 (sáb) - 20h30min - Ceará x Cruzeiro