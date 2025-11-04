Equipe norueguesa faz intercâmbio esportivo e cultural em Fortaleza

Atletas do NTG Baerum em Fortaleza / Crédito: Divulgação

A equipe sub-17 norueguesa NTG Baerum desembarcou em Fortaleza na tarde do domingo, 2, para um intercâmbio cultural e jogos amistosos contra as equipes locais. O time europeu ficará na capital cearense até o dia 11 de novembro e enfrentará Atlético Cearense, Ceará, Fortaleza e Floresta. Além da parte esportiva, os atletas também passarão por atividade culturais e conhecerão pontos turísticos e comunidades alencarinas. Nesta segunda-feira, 3, os jogadores conheceram a Praia de Iracema e a Avenida Beira-Mar pelo período da manhã. A tarde, o grupo fez treinos em um campo de society local e teve tempo livre para outras atividades recreativas, como futevôlei.

Para José Carlos Sousa, coordenador do intercâmbio por meio da FutTripBrasil e Sportz, a viagem é importante para os atletas terem, além do desafio esportivo, chance de conhecer novas culturas. "O aprendizado é riquíssimo, é uma cultura muito diferente, começando pelo idioma deles. A arquitetura da nossa cidade é muito diferente da arquitetura deles, os tipos de vestimentas, a temperatura; eles saíram de lá (Noruega) com uma temperatura quase negativa, e chegaram aqui em Fortaleza com 35 graus ou mais", disse. "É uma mudança radical, com certeza um aprendizado para todos envolvidos no projeto. Tanto para eles que vêm (de fora do país), como para os nossos atletas, que têm a oportunidade de trocar (experiências) e conviver com eles", complementou.

O responsável pelo intercâmbio também agradece os clubes locais por abraçarem a ideia e permitirem que os jogadores tenham a oportunidade de conhecer as instalações de cada equipe. "A recepção dos times locais foi maravilhosa. Temos amigos em todas as equipes e todos receberam muito a ideia de braços abertos. Compraram a ideia e se prontificaram a receber a equipe e preparar tudo para esses jogos", afirma.