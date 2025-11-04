Desfalques, retornos e dúvidas: o panorama de Ceará e Fortaleza antes do Clássico-Rei

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-07-2025: Fortaleza x Ceará pelo Clássico Rei na Serie A do Brasileirão na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Na reta final do Brasileirão, Ceará e Fortaleza se enfrentam em Clássico-Rei que poderá ser decisivo para as pretensões das equipes na Série A. O Leão do Pici tenta quebrar a sequência de nove jogos sem vencer o rival para manter vivas as esperanças na luta contra o rebaixamento. Já o Vovô encara o duelo como chance de embalar uma sequência vitoriosa e subir na tabela em busca de uma vaga em competição internacional. Além das fases distintas no campeonato, os clubes também vivem realidades opostas quanto ao elenco. Sem atletas lesionados, o Ceará tem apenas um desfalque para a partida. O zagueiro Marllon, atualmente considerado reserva do time, foi advertido com o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Fluminense e cumprirá suspensão automática diante do rival tricolor. Léo Condé manterá a dupla Marcos Victor e Willian Machado na zaga.

“A gente sabe que o rival cresceu nestes últimos jogos, então tem tudo para ser um jogo muito equilibrado, muito disputado, mas a gente espera contar com o apoio do nosso torcedor, que fez a diferença nos primeiros clássicos da temporada, então esperamos uma boa presença de público, com uma grande participação, porque é um jogo muito especial por tudo aquilo que ele representa”, analisou Condé. Necessitando de uma reviravolta na temporada para se salvar do descenso, o Fortaleza amarga seis atletas no departamento médico. O goleiro João Ricardo passou por cirurgia no ombro recentemente e vive recuperação; Marinho se recupera de entorse no tornozelo esquerdo; Rodrigo trata de um estiramento ligamentar no joelho; Benevenuto e Allanzinho também são desfalques por lesão sofrida na coxa. Além dos atletas lesionados, o Tricolor não poderá contar com uma peça importante do meio de campo. O meia Tomás Pochettino recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o Santos e é desfalque certo.