Desfalques, retornos e dúvidas: o panorama de Ceará e Fortaleza antes do Clássico-Rei
Na reta final do Brasileirão, Ceará e Fortaleza se enfrentam em Clássico-Rei que poderá ser decisivo para as pretensões das equipes na Série A. O Leão do Pici tenta quebrar a sequência de nove jogos sem vencer o rival para manter vivas as esperanças na luta contra o rebaixamento. Já o Vovô encara o duelo como chance de embalar uma sequência vitoriosa e subir na tabela em busca de uma vaga em competição internacional.
Além das fases distintas no campeonato, os clubes também vivem realidades opostas quanto ao elenco. Sem atletas lesionados, o Ceará tem apenas um desfalque para a partida. O zagueiro Marllon, atualmente considerado reserva do time, foi advertido com o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Fluminense e cumprirá suspensão automática diante do rival tricolor. Léo Condé manterá a dupla Marcos Victor e Willian Machado na zaga.
O time de Porangabuçu terá um retorno importante. O meia Dieguinho, que havia sofrido lesão na panturrilha durante a vitória contra o Santos, se recuperou e voltou a ser relacionado no último jogo contra o Fluminense, porém foi preservado no banco durante os 90 minutos. Titular e peça essencial da equipe de Condé, o camisa 20 poderá reassumir a posição entre os onze iniciais contra o Leão.
No ataque, Pedro Henrique deixou a partida diante do Flu sentindo dores no tornozelo e é dúvida para o Clássico-Rei.
Depois de amargar quatro jogos sem vencer, o Ceará recuperou a confiança com a atuação sólida no 2 a 0 diante do Fluminense.
“A gente sabe que o rival cresceu nestes últimos jogos, então tem tudo para ser um jogo muito equilibrado, muito disputado, mas a gente espera contar com o apoio do nosso torcedor, que fez a diferença nos primeiros clássicos da temporada, então esperamos uma boa presença de público, com uma grande participação, porque é um jogo muito especial por tudo aquilo que ele representa”, analisou Condé.
Necessitando de uma reviravolta na temporada para se salvar do descenso, o Fortaleza amarga seis atletas no departamento médico. O goleiro João Ricardo passou por cirurgia no ombro recentemente e vive recuperação; Marinho se recupera de entorse no tornozelo esquerdo; Rodrigo trata de um estiramento ligamentar no joelho; Benevenuto e Allanzinho também são desfalques por lesão sofrida na coxa.
Além dos atletas lesionados, o Tricolor não poderá contar com uma peça importante do meio de campo. O meia Tomás Pochettino recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o Santos e é desfalque certo.
A dúvida fica por conta da condição do meio-campista Matheus Pereira, que está em fase final da recuperação de uma lesão na coxa.
Apesar das baixas, o Leão do Pici chega confiante para o duelo após as boas atuações recentes na vitória sobre o Flamengo e no empate com o Santos.
“Sabemos o que será vivido e o que representa o próximo jogo contra o Ceará, um clássico que obviamente devemos voltar a demonstrar que a equipe tem que continuar fazendo o que vem fazendo em cada partida. Acho que dar valor a este ponto (contra o Santos) será conseguir os próximos três na quinta-feira, para poder seguir escalando. E creio que é um belo jogo para se jogar, todos querem disputar um clássico, e vamos enfrentá-lo da maneira como temos feito, muito comprometidos”, enfatizou o argentino Martin Palermo.
