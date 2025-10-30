Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hiroos e R4 estão nas semis do Cearense Feminino após suspensão do Movimenta

FCF suspende Movimenta; Hiroos e R4 estão classificados para semis do Cearense Feminino

Decisão ocorreu após a equipe comparecer para a partida diante do Hiroos Cariri, pela quarta rodada do torneio, com menos de sete jogadoras em condição de jogo
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Federação Cearense de Futebol (FCF) suspendeu nesta quinta-feira, 30, a Movimenta Comunidade do Campeonato Cearense Feminino de 2025. A decisão, publicada em portaria de número 003/2025, ocorreu após a equipe comparecer para a partida diante do Hiroos Cariri, pela quarta rodada do torneio, com menos de sete jogadoras em condição de jogo — o mínimo exigido para que uma partida aconteça —, o que colocou a equipe na condição de desistente do torneio.

+ Clássico-Rainha vale mais do que liderança: é sobre moral e afirmação

De acordo com o Regulamento Geral das Competições da FCF, quando um time não comparece ou comparece com menos de sete atletas para um jogo, é considerado abandono do campeonato. A suspensão foi aplicada com efeito imediato em todas as competições sob coordenação pela Federação pelo período de dois anos.

Com a saída do Movimenta do Cearense Feminino, os outros dois participantes do Grupo B do Estadual, Hiroos Cariri e R4, estão automaticamente nas semifinais. A definição sobre quem ficará na primeira ou na segunda colocação irá ocorrer após a disputa da sexta rodada do certame, quando os outros dois times caririenses se enfrentam. O embate está marcado para ocorrer na próxima quarta-feira, 5, às 19 horas, no estádio Inaldão, em Barbalha.  

Situação do Movimenta se complica

Além da suspensão do Campeonato Cearense Feminino e das disputas em geral chanceladas pela FCF, a Movimenta terá o caso enviado para julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), o que pode gerar punições adicionais. 

Em nota que divulga a suspensão do Movimenta do Estadual, a FCF salientou que  em julho de 2025 o Movimenta já havia sido suspenso por dois anos, mas a própria instituição retirou a punição para permitir que o time participasse do Cearense Feminino, por entender que a presença de mais uma equipe ajudaria a promover o futebol feminino e a inclusão. Porém, como o time voltou a descumprir o regulamento, a suspensão de dois anos foi restabelecida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

futebol feminino

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar