Hiroos e R4 estão nas semis do Cearense Feminino após suspensão do Movimenta

Decisão ocorreu após a equipe comparecer para a partida diante do Hiroos Cariri, pela quarta rodada do torneio, com menos de sete jogadoras em condição de jogo

A Federação Cearense de Futebol (FCF) suspendeu nesta quinta-feira, 30, a Movimenta Comunidade do Campeonato Cearense Feminino de 2025. A decisão, publicada em portaria de número 003/2025, ocorreu após a equipe comparecer para a partida diante do Hiroos Cariri, pela quarta rodada do torneio, com menos de sete jogadoras em condição de jogo — o mínimo exigido para que uma partida aconteça —, o que colocou a equipe na condição de desistente do torneio.

De acordo com o Regulamento Geral das Competições da FCF, quando um time não comparece ou comparece com menos de sete atletas para um jogo, é considerado abandono do campeonato. A suspensão foi aplicada com efeito imediato em todas as competições sob coordenação pela Federação pelo período de dois anos.

Com a saída do Movimenta do Cearense Feminino, os outros dois participantes do Grupo B do Estadual, Hiroos Cariri e R4, estão automaticamente nas semifinais. A definição sobre quem ficará na primeira ou na segunda colocação irá ocorrer após a disputa da sexta rodada do certame, quando os outros dois times caririenses se enfrentam. O embate está marcado para ocorrer na próxima quarta-feira, 5, às 19 horas, no estádio Inaldão, em Barbalha.

Situação do Movimenta se complica

Além da suspensão do Campeonato Cearense Feminino e das disputas em geral chanceladas pela FCF, a Movimenta terá o caso enviado para julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), o que pode gerar punições adicionais.

Em nota que divulga a suspensão do Movimenta do Estadual, a FCF salientou que em julho de 2025 o Movimenta já havia sido suspenso por dois anos, mas a própria instituição retirou a punição para permitir que o time participasse do Cearense Feminino, por entender que a presença de mais uma equipe ajudaria a promover o futebol feminino e a inclusão. Porém, como o time voltou a descumprir o regulamento, a suspensão de dois anos foi restabelecida.