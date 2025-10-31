Justiça indefere pedido de chapa e mantém eleição do Ferroviário para este sábado, 1º

Ferrão pode adotar novo modelo de gestão no futebol / Crédito: FÁBIO LIMA

O juiz Fernando Teles de Paula Lima, da 38ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, rejeitou o pedido de adiamento da chapa "Futuro, Orgulho e Tradição" e manteve a data da eleição à presidência do Ferroviário para este sábado, 1º. A decisão foi publicada no início desta sexta-feira, 31. Em ação protocolada no dia 22 deste mês, o grupo político requisitava a lista de associados do Ferroviário e dados referentes a categoria de associação, data de ingresso e situação de adimplência. Junto das informações envolvendo os sócio-torcedores, a ala reclamante também pediu detalhes sobre os títulos patrimoniais expedidos pela agremiação.

Em contato com o Esportes O POVO, Abdon Paula Neto, presidente do Conselho Deliberativo, afirmou que o clube cumpriu com todos os requisitos presentes no estatuto e no edital das eleições. No dia 23 de setembro, foi divulgado edital de registro e "não houve nenhuma impugnação por parte da chapa citada e nem pedido de informação a partir daí", afirma.

O grupo político também requisitou o adiamento em 25 dias, contados a partir de 1º de novembro, das eleições do clube. Com o pleito confirmado, a votação para escolher presidente e vice da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo do Ferrão acontece neste sábado, na sede do clube, na Barra do Ceará, de 9 horas às 18 horas. Newton Filho e Rodger Raniery são os candidatos ao cargo de mandatário da equipe coral.

"Dessa forma, ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, não há fundamento jurídico para o deferimento da tutela requestada", diz a decisão. "Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte promovente, mantendo a realização da Assembleia Geral Ordinária designada para o dia 1º de novembro de 2025, destinada à eleição dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva do Ferroviário Atlético Cearense", conclui. O que dizem as duas chapas? A chapa "Futuro, Orgulho e Tradição", autora da ação judicial, mantém a opinião de que ainda existem documentos pertinentes à corrida eleitoral que não foram apresentados pelo clube. "Recebemos com naturalidade a decisão judicial que entendeu por manter a data das Eleições do clube, tendo em visto que a ação judicial é cautelar, ou seja, preparatória de uma ação principal. O que se busca no momento é que sejam sanados vícios que demonstram falta de lisura e imparcialidade no pleito, pois entendemos que documentações pertinentes ainda não foram apresentadas à Chapa, pelo Presidente do Conselho Deliberativo", afirma a chapa, em nota.



"Foram feitos seis pedidos e apenas dois foram apreciados de forma parcial. O Magistrado decidiu que analisará posteriormente. Portanto, a ação judicial seguirá seu curso, assim como outras ações podem ser protocoladas com o desenrolar desta. É importante que o torcedor continue atento às Eleições e o aparelhamento do clube, pois acreditamos que a justiça será feita, tanto nas urnas quanto no tribunal", conclui. Já a chapa "Amor e Lealdade" se mostrou satisfeita com a decisão da Justiça Comum. "As eleições marcadas para o dia 1º de novembro, das 9h às 18h, estão em total conformidade com o Estatuto do Clube e com o calendário aprovado pelas instâncias competentes. É fundamental que o processo democrático seja respeitado e que os sócios possam exercer plenamente seu direito de voto, escolhendo de forma livre e consciente o futuro que desejam para o Ferroviário", aponta o grupo.