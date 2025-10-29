Preparador físico de Ancelotti visita sedes de Ceará e Fortaleza

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cristiano Nunes, preparador físico da comissão de Carlo Ancelotti, conheceu as estruturas da dupla cearense e acompanhou parcialmente os treinos de Martín Palermo e Léo Condé
Cristiano Nunes, preparador físico da Seleção Brasileira, visitou os centros de treinamento de Ceará e Fortaleza no início desta semana. O profissional passou pelas instalações do CT Carlos de Alencar Pinto na segunda-feira, 27, e no Centro de Excelência Alcides Santos na terça-feira, 28.

No Vovô, o membro da comissão técnica de Carlo Ancelotti conheceu de perto a estrutura do Centro de Saúde e Performance (CESP). Nunes visitou os oito setores que compõem o centro e conversou com os profissionais ali presentes. Além da visita ao CESP, o profissional também acompanhou parte do treino do Alvinegro e se encontrou com o assessor Ricardinho e o diretor Lucas Drubscky.

André Martins, coordenador do centro, guiou a visita de Cristiano Nunes pelas instalações alvinegras e valorizou a oportunidade de trocar experiência com um importante quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"A visita foi muito importante para que pudéssemos apresentar de perto como funcionam nossos processos internos, a estrutura e a forma de trabalho do CESP. Essa troca é fundamental para fortalecer a relação entre o clube e a CBF, além de contribuir para o alinhamento de metodologias e boas práticas na área de saúde e performance no futebol brasileiro", afirma.

No dia seguinte, Cristiano Nunes foi ao Pici fazer uma visita em moldes similares. Guiado pelo Coordenador de Fisiologia, Adriano Lima, o preparador da seleção conheceu a metodologia aplicada no Fortaleza e as instalações internas do time, como academia, piscina, sauna, sala de crioterapia e hidromassagem, além dos espaços integrados às salas médicas, fisioterapia e preparação física.

Após o passeio, Nunes teve contato com Martín Palermo e observou parte do treino do Tricolor.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, ressaltou a boa convivência entre o clube e a CBF, além de afirmar que o profissional ficou impressionando com o nível estrutural do tricolor.

"Recentemente, tivemos 11 atletas convocadas do futebol feminino, o atleta João Lucas na base, o Adriano Lima, nosso Coordenador de Fisiologia para o Sub-15 e o Patrício Teixeira, Coordenador da Fisioterapia, para o Mundial Sub-20. Então, temos boa relação de Clube com a Seleção Brasileira, que é muito frutífera, e só temos a ganhar com isso e crescer, estaremos sempre de portas abertas para receber os profissionais e servir nosso país e Seleção", afirma o dirigente.

