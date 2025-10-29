Preparador físico de Ancelotti visita sedes de Ceará e Fortaleza

Preparador físico de Ancelotti na seleção brasileira visita sedes de Ceará e FortalezaCristiano Nunes, preparador físico da comissão de Carlo Ancelotti, conheceu as estruturas da dupla cearense e acompanhou parcialmente os treinos de Martín Palermo e Léo Condé
Cristiano Nunes, preparador físico da Seleção Brasileira, visitou os centros de treinamento de Ceará e Fortaleza no início desta semana. O profissional passou pelas instalações do CT Carlos de Alencar Pinto na segunda-feira, 27, e no Centro de Excelência Alcides Santos na terça-feira, 28.
No Vovô, o membro da comissão técnica de Carlo Ancelotti conheceu de perto a estrutura do Centro de Saúde e Performance (CESP). Nunes visitou os oito setores que compõem o centro e conversou com os profissionais ali presentes. Além da visita ao CESP, o profissional também acompanhou parte do treino do Alvinegro e se encontrou com o assessor Ricardinho e o diretor Lucas Drubscky.
André Martins, coordenador do centro, guiou a visita de Cristiano Nunes pelas instalações alvinegras e valorizou a oportunidade de trocar experiência com um importante quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
"A visita foi muito importante para que pudéssemos apresentar de perto como funcionam nossos processos internos, a estrutura e a forma de trabalho do CESP. Essa troca é fundamental para fortalecer a relação entre o clube e a CBF, além de contribuir para o alinhamento de metodologias e boas práticas na área de saúde e performance no futebol brasileiro", afirma.
No dia seguinte, Cristiano Nunes foi ao Pici fazer uma visita em moldes similares. Guiado pelo Coordenador de Fisiologia, Adriano Lima, o preparador da seleção conheceu a metodologia aplicada no Fortaleza e as instalações internas do time, como academia, piscina, sauna, sala de crioterapia e hidromassagem, além dos espaços integrados às salas médicas, fisioterapia e preparação física.
Após o passeio, Nunes teve contato com Martín Palermo e observou parte do treino do Tricolor.
Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, ressaltou a boa convivência entre o clube e a CBF, além de afirmar que o profissional ficou impressionando com o nível estrutural do tricolor.
"Recentemente, tivemos 11 atletas convocadas do futebol feminino, o atleta João Lucas na base, o Adriano Lima, nosso Coordenador de Fisiologia para o Sub-15 e o Patrício Teixeira, Coordenador da Fisioterapia, para o Mundial Sub-20. Então, temos boa relação de Clube com a Seleção Brasileira, que é muito frutífera, e só temos a ganhar com isso e crescer, estaremos sempre de portas abertas para receber os profissionais e servir nosso país e Seleção", afirma o dirigente.