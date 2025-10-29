Preparador físico de Ancelotti visita sedes de Ceará e Fortaleza

Cristiano Nunes recebeu camisas de ambas as equipes durante suas visitas / Crédito: montagem sobre fotos de: Mateus Lotif / Fortaleza EC e Felipe Santos / Ceará SC

Cristiano Nunes, preparador físico da Seleção Brasileira, visitou os centros de treinamento de Ceará e Fortaleza no início desta semana. O profissional passou pelas instalações do CT Carlos de Alencar Pinto na segunda-feira, 27, e no Centro de Excelência Alcides Santos na terça-feira, 28. No Vovô, o membro da comissão técnica de Carlo Ancelotti conheceu de perto a estrutura do Centro de Saúde e Performance (CESP). Nunes visitou os oito setores que compõem o centro e conversou com os profissionais ali presentes. Além da visita ao CESP, o profissional também acompanhou parte do treino do Alvinegro e se encontrou com o assessor Ricardinho e o diretor Lucas Drubscky.

No dia seguinte, Cristiano Nunes foi ao Pici fazer uma visita em moldes similares. Guiado pelo Coordenador de Fisiologia, Adriano Lima, o preparador da seleção conheceu a metodologia aplicada no Fortaleza e as instalações internas do time, como academia, piscina, sauna, sala de crioterapia e hidromassagem, além dos espaços integrados às salas médicas, fisioterapia e preparação física. Após o passeio, Nunes teve contato com Martín Palermo e observou parte do treino do Tricolor. Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, ressaltou a boa convivência entre o clube e a CBF, além de afirmar que o profissional ficou impressionando com o nível estrutural do tricolor.