Sede do Icasa é arrombada um dia após anúncio da perícia sobre indenização milionária

O presidente do clube, Celso Pontes, confirmou o arrombamento à Rádio O POVO CBN Cariri e afirmou que a ação criminosa não resultou em prejuízos materiais. Segundo ele, apesar da invasão, os autores não conseguiram acessar o depósito onde são guardados materiais esportivos e bolas do clube.

A sede do Icasa, em Juazeiro do Norte, foi arrombada na madrugada desta quarta-feira, 29, apenas um dia após a divulgação da possível liberação da indenização milionária que o clube deve receber da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso. Até o momento não há informações sobre os suspeitos ou sobre a motivação do arrombamento.

Essa não é a primeira vez que o Icasa é alvo de ações criminosas. Em junho de 2023, o clube teve parte de seu patrimônio furtado, criminosos levaram chuteiras e tênis dos jogadores, causando um prejuízo estimado em cerca de R$ 8 mil.

Nessa terça-feira, 28, foi divulgado que o clube recebeu o laudo pericial que definiu o valor de R$ 75 milhões como indenização a ser paga pela CBF, em decorrência de uma disputa judicial iniciada há mais de uma década. O episódio ocorre em meio à repercussão da notícia.

