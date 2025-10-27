Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará e Fortaleza disputam rodada dupla pelo Cearense Feminino

Leoas abrem a quarta rodada às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, diante do The Blessed. Em seguida, às 19 horas, as Alvinegras enfrentam o São Gonçalo no estádio Presidente Vargas. Ambas as partidas terão transmissão da FCF TV
Iara Costa
Em busca de definir quem termina a primeira fase do Campeonato Cearense Feminino na liderança do Grupo A, Ceará e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira, 28, em rodada dupla válida pela quarta rodada do Estadual. As Leoas abrem as disputas às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, diante do The Blessed, enquanto as Alvinegras encaram o São Gonçalo às 19 horas, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense. As duas partidas terão transmissão ao vivo da FCF TV, no Youtube.

O Ceará quer manter a vantagem conquistada até aqui e seguir na ponta do chaveamento. Após quatro jogos disputados, a equipe soma 10 pontos e é líder com sobras. O único empate foi no Clássico-Rainha da terceira rodada. Nos outros embates, as Alvinegras não só venceram como golearam: são 25 gols marcados e apenas quatro sofridos até o momento na competição.

Nove desses gols foram marcados diante das adversárias atuais. Na primeira parte da competição, pela rodada de abertura, as Alvinegras venceram o São Gonçalo por 9 a 2. Em todo o torneio, após três jogos disputados, a equipe gonçalense contabiliza apenas uma vitória e, apesar de ainda ter um embate pendente diante do Fortaleza, vê suas chances de classificação cada vez mais distantes.

O Vovô chega para o confronto com um reforço. Nesta segunda-feira, 27, o clube anunciou a contratação da meio-campista Kethilyn, que já está regularizada para atuar no Estadual. A jogadora desembarca no Alvinegro após defender o Minas Brasília-DF e o Ação-MT nesta temporada.

Com um jogo a menos, o Fortaleza entra em campo contra o The Blessed em busca de mais uma vitória para seguir colado no líder. Em três partidas disputadas, as Leoas somam sete pontos, com dois triunfos e um empate — este, justamente diante do Ceará.

A equipe quer dar sequência a uma temporada invicta até aqui. Entre o Brasileirão Feminino A2 — com acesso à elite —, a Copa do Brasil, o título da Copa Maria Bonita e agora o Estadual, as Leoas acumulam 12 vitórias e oito empates, com 60 gols marcados e 14 sofridos.

O cenário da equipe adversária é oposto. O The Blessed foi derrotado em todas as quatro partidas que disputou, com 28 gols sofridos e apenas dois marcados. Sem chances de classificação, o time apenas cumpre tabela.

A quarta rodada do Campeonato Cearense Feminino antecipa um novo encontro entre Ceará e Fortaleza. No sábado, 1º, os times voltam a se enfrentar em Clássico-Rainha que será realizado no estádio Presidente Vargas, às 9h30min, com transmissão da TV O POVO e do Esportes O POVO no Youtube.

