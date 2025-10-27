Ceará e Fortaleza disputam rodada dupla pelo Cearense Feminino

ITAITINGA-CE, BRASIL, 15-10-2025: Campeonato Cearense Feminino, Clássico Rainha, com empate entre Ceará e Fortaleza, de 1 X 1. A partida aconteceu no Estádio Franzé Morais. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Em busca de definir quem termina a primeira fase do Campeonato Cearense Feminino na liderança do Grupo A, Ceará e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira, 28, em rodada dupla válida pela quarta rodada do Estadual. As Leoas abrem as disputas às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, diante do The Blessed, enquanto as Alvinegras encaram o São Gonçalo às 19 horas, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense. As duas partidas terão transmissão ao vivo da FCF TV, no Youtube. O Ceará quer manter a vantagem conquistada até aqui e seguir na ponta do chaveamento. Após quatro jogos disputados, a equipe soma 10 pontos e é líder com sobras. O único empate foi no Clássico-Rainha da terceira rodada. Nos outros embates, as Alvinegras não só venceram como golearam: são 25 gols marcados e apenas quatro sofridos até o momento na competição.

Nove desses gols foram marcados diante das adversárias atuais. Na primeira parte da competição, pela rodada de abertura, as Alvinegras venceram o São Gonçalo por 9 a 2. Em todo o torneio, após três jogos disputados, a equipe gonçalense contabiliza apenas uma vitória e, apesar de ainda ter um embate pendente diante do Fortaleza, vê suas chances de classificação cada vez mais distantes. O Vovô chega para o confronto com um reforço. Nesta segunda-feira, 27, o clube anunciou a contratação da meio-campista Kethilyn, que já está regularizada para atuar no Estadual. A jogadora desembarca no Alvinegro após defender o Minas Brasília-DF e o Ação-MT nesta temporada. Com um jogo a menos, o Fortaleza entra em campo contra o The Blessed em busca de mais uma vitória para seguir colado no líder. Em três partidas disputadas, as Leoas somam sete pontos, com dois triunfos e um empate — este, justamente diante do Ceará. A equipe quer dar sequência a uma temporada invicta até aqui. Entre o Brasileirão Feminino A2 — com acesso à elite —, a Copa do Brasil, o título da Copa Maria Bonita e agora o Estadual, as Leoas acumulam 12 vitórias e oito empates, com 60 gols marcados e 14 sofridos.