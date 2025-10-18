Ceará parabeniza Fortaleza pelos 107 anos: "Rivalidade apenas dentro de campo"Tricolor faz aniversário neste sábado, 18, e recebeu os parabéns do Alvinegro nas redes sociais
Aniversariante deste sábado, 18, o Fortaleza recebeu os parabéns do Ceará pelos 107 anos completados. Por meio das redes sociais, o Alvinegro destacou que a rivalidade histórica do Clássico-Rei deve se restringir aos gramados.
"Parabéns, Fortaleza, pelos 107 anos de história! Que a rivalidade siga apenas dentro de campo e que fora dele prevaleçam o respeito e a paz", publicou o clube de Porangabuçu, no início da tarde.
As felicitações ao rival na data do aniversário tem sido comum nos últimos anos entre Vovô e Leão. Os dirigentes dos clubes têm boa relação, ambos estão juntos na Liga Forte União (LFU) e têm patrocinadores em comum.
Em agosto, na véspera do Dia dos Pais, alvinegros e tricolores trocaram farpas nas redes sociais com provocações. Desta vez, o tom adotado foi amistoso.
Duelos pelo Brasileirão
No dia do aniversário, o Fortaleza visita o Cruzeiro, neste sábado, a partir das 21 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 29ª rodada da Série A. O Tricolor está na 18ª posição da competição, com 24 pontos.
Já o Ceará entra em campo neste domingo, 19, contra o Botafogo, às 18h30min, na Arena Castelão. O Vovô é o 12º colocado, com 35 pontos.