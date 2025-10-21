Ceará e Fortaleza pedem reconhecimento dos títulos nacionais de 1969 e 1970 à CBF

Ceará e Fortaleza pedem reconhecimento dos títulos nacionais de 1969 e 1970 à CBFO pedido foi feito junto ao Sport, em conjunto com as federações cearense e pernambucana de futebol
Ceará, Fortaleza e Sport, em conjunto com as federações cearense e pernambucana de futebol, protocolaram na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o reconhecimento dos títulos das edições 1968 a 1970 do Torneio Norte-Nordeste como conquistas de Campeonatos Brasileiros. A ação foi confirmada pelas entidades envolvidas nesta terça-feira, 21, em uma nota conjunta.
O levantamento de dados feito pelas partes requerentes ocorre desde 2023, com foco em informações históricas e jurídicas que sustentem a tese. Segundo o pedido, quando a competição foi criada, o torneio fazia parte de um projeto de nacionalização do futebol brasileiro, realizado pela então Confederação Brasileira de Desportos (CBD).
Baseado neste fato, os clubes e as federações pleiteiam o reconhecimento do campeonato como um torneio de nível nacional da primeira divisão, uma vez que a classificação de regional estaria incorreta. Isto ocorre porque o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que comportava os times do sul e sudeste em paralelo ao Norte-Nordeste, contava com somente dois clubes nordestinos em sua disputa.
Em 1967, primeira edição do torneio que teve chancela das federações paulista e fluminense de futebol, não contou com nenhum clube do Nordeste, enquanto em 1968, com a competição já sendo realizada pela CBD, contou com somente Bahia e Náutico-PE como representantes da região e sendo chamados na condição de convidados.
As entidades relembram, na nota, que a CBF utilizou o mesmo principio para validar não somente a Taça Roberto Gomes Pedrosa, mas também a extinta Taça Brasil, como Campeonatos Brasileiros de série A. Mais recentemente, o Atlético-MG também conseguiu o reconhecimento do Torneio dos Campeões de 1937 como título equivalente.
Caso a alteração seja aceita pela CBF, o Sport se tornará bi-campeão da Série A, somando as conquistas de 1968 e 1987, enquanto Ceará e Fortaleza chegarão aos seus primeiros títulos da elite do futebol nacional, com as edições de 1969 e 1970, respectivamente.
Confira a nota assinada pelas cinco entidades:
"As entidades signatárias – Ceará Sporting Club, Fortaleza Esporte Clube, Sport Club do Recife, Federação Cearense de Futebol e Federação Pernambucana de Futebol – vêm a público informar que protocolaram junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pedido formal de reconhecimento dos títulos dos Torneios Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970 como Campeonatos Brasileiros".
"O trabalho, conduzido em conjunto desde o segundo semestre de 2023, reuniu dirigentes dos três clubes e das duas federações no levantamento de informações históricas e jurídicas, consolidando uma pauta comum em defesa do futebol do Nordeste e do reconhecimento nacional das conquistas".
"O argumento central do requerimento é que, à época, o Torneio Norte-Nordeste foi considerado erroneamente como uma competição regionalizada, quando na realidade integrava o projeto de nacionalização do futebol brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD)".
"O Torneio Norte-Nordeste foi realizado em três edições: o Sport foi campeão em 1968, o Ceará em 1969 e o Fortaleza em 1970. Caso o pleito seja reconhecido pela CBF, os clubes passarão a ser considerados campeões brasileiros".
"Num gesto de união e resgate histórico, as entidades signatárias reforçam que o pleito não busca criar privilégios, mas apenas corrigir uma injustiça esportiva, com base no mesmo princípio que levou a CBF, em 2010, a reconhecer a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa como equivalentes ao Campeonato Brasileiro".