Ceará e Fortaleza pedem reconhecimento dos títulos nacionais de 1969 e 1970 à CBF

Ceará, Fortaleza e Sport, em conjunto com as federações cearense e pernambucana de futebol, protocolaram na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o reconhecimento dos títulos das edições 1968 a 1970 do Torneio Norte-Nordeste como conquistas de Campeonatos Brasileiros. A ação foi confirmada pelas entidades envolvidas nesta terça-feira, 21, em uma nota conjunta. O levantamento de dados feito pelas partes requerentes ocorre desde 2023, com foco em informações históricas e jurídicas que sustentem a tese. Segundo o pedido, quando a competição foi criada, o torneio fazia parte de um projeto de nacionalização do futebol brasileiro, realizado pela então Confederação Brasileira de Desportos (CBD).

Caso a alteração seja aceita pela CBF, o Sport se tornará bi-campeão da Série A, somando as conquistas de 1968 e 1987, enquanto Ceará e Fortaleza chegarão aos seus primeiros títulos da elite do futebol nacional, com as edições de 1969 e 1970, respectivamente. Confira a nota assinada pelas cinco entidades: "As entidades signatárias – Ceará Sporting Club, Fortaleza Esporte Clube, Sport Club do Recife, Federação Cearense de Futebol e Federação Pernambucana de Futebol – vêm a público informar que protocolaram junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pedido formal de reconhecimento dos títulos dos Torneios Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970 como Campeonatos Brasileiros".

"O trabalho, conduzido em conjunto desde o segundo semestre de 2023, reuniu dirigentes dos três clubes e das duas federações no levantamento de informações históricas e jurídicas, consolidando uma pauta comum em defesa do futebol do Nordeste e do reconhecimento nacional das conquistas". "O argumento central do requerimento é que, à época, o Torneio Norte-Nordeste foi considerado erroneamente como uma competição regionalizada, quando na realidade integrava o projeto de nacionalização do futebol brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD)". "O Torneio Norte-Nordeste foi realizado em três edições: o Sport foi campeão em 1968, o Ceará em 1969 e o Fortaleza em 1970. Caso o pleito seja reconhecido pela CBF, os clubes passarão a ser considerados campeões brasileiros".

"Num gesto de união e resgate histórico, as entidades signatárias reforçam que o pleito não busca criar privilégios, mas apenas corrigir uma injustiça esportiva, com base no mesmo princípio que levou a CBF, em 2010, a reconhecer a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa como equivalentes ao Campeonato Brasileiro".