Vice-presidente da FCF fala sobre possibilidade jogo do Brasil no Castelão

Vice-presidente da FCF fala sobre possibilidade jogo do Brasil no Castelão

Segundo o dirigente, o pedido para que uma partida da amarelinha ocorra na Terra da Luz não é novo e já está na mesa de Samir Xaud, presidente da CBF, há algum tempo
Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, desta segunda-feira, 10, o vice-presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio Neto, comentou a possibilidade da Arena Castelão receber um amistoso da seleção brasileira.

Segundo o dirigente, o pedido para que uma partida da amarelinha ocorra na Terra da Luz não é novo e já está na mesa de Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), há algum tempo. Contudo, a mesma solicitação já foi feita por outras federações, demonstrando a dificuldade para confirmar o evento.

Além da competição com outros estados, a incerteza de se a seleção irá jogar no Brasil ou não em 2026 também é um impeditivo.

"Existe uma concorrência enorme para conseguir trazer um jogo (da seleção). Não foi definido ainda o calendário da seleção brasileira em relação aos se amistoso, se vai haver algum jogo antes da Copa aqui no Brasil ou não. Então estamos aguardando essa informação, mas o nosso pedido está lá", afirma Mauro Carmélio Neto.

Questionado se o gramado da Arena Castelão poderia ser um problema, o dirigente afirma que a federação enxergou uma melhoria no equipamento durante o segundo semestre e que o fato foi conversado com a Secretária do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte).

"A gente entende que o Gramado do Castelão melhorou nesse segundo semestre. Conversamos isso com
com o secretário de esportes, Rogério Pinheiro. Entendemos que o gramado, hoje, atende bem a seleção brasileira, conseguiria atender um jogo de seleção aqui sem problema nenhum", afirma.

A última vez que a Canarinho atuou no gigante da Boa Vista foi em há 10 anos. Em 2015, em um jogo valido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018, o Brasil venceu a Venezuela por 3 a 1, com gols de Ricardo Oliveira e Willian, duas vezes. 

A Amarelinha, a época comandada por Dunga, vinha de uma péssima Copa América e atuava sem Neymar, devido a uma suspensão que o atleta sofreu por uma expulsão e atos de indisciplina no torneio citado.

Em 2002, no último amistoso antes da Copa do Mundo que terminaria em pentacampeonato, a seleção venceu a Iugoslávia por 1 a 0, com gol de Luizão. O jogo ficou famoso pela faixa que criticava o atacante Ronaldo, que a época retornava de uma grave lesão no joelho.

