Vice-presidente da FCF fala sobre possibilidade jogo do Brasil no Castelão

Mauro Carmélio Neto, vice-presidente da FCF, no Esportes do Povo no Estúdio da Rádio O POVO CBN / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, desta segunda-feira, 10, o vice-presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio Neto, comentou a possibilidade da Arena Castelão receber um amistoso da seleção brasileira. Segundo o dirigente, o pedido para que uma partida da amarelinha ocorra na Terra da Luz não é novo e já está na mesa de Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), há algum tempo. Contudo, a mesma solicitação já foi feita por outras federações, demonstrando a dificuldade para confirmar o evento.

"A gente entende que o Gramado do Castelão melhorou nesse segundo semestre. Conversamos isso com

com o secretário de esportes, Rogério Pinheiro. Entendemos que o gramado, hoje, atende bem a seleção brasileira, conseguiria atender um jogo de seleção aqui sem problema nenhum", afirma. A última vez que a Canarinho atuou no gigante da Boa Vista foi em há 10 anos. Em 2015, em um jogo valido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018, o Brasil venceu a Venezuela por 3 a 1, com gols de Ricardo Oliveira e Willian, duas vezes.