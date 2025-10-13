Vice-presidente da FCF avalia mudanças no calendário do futebol brasileiro

Em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 13, Mauro Carmélio Neto, vice-presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), comentou o impacto das alterações no calendário nacional da CBF.

Mauro avaliou de maneira positiva as novas datas e formatos, que abrangem mais clubes, beneficiando especialmente o futebol cearense com maior participação em nível nacional.



O vice-presidente destacou ainda o avanço dos times alencarinos na Quarta Divisão. “Na Série D, eu também vejo o que foi um ganho para o s clubes cearense. Ano que vem, vamos ter cinco clubes disputando: três pelo Estadual e dois pelo ranking. Isso mostra que nossos clubes estão bem ranqueados no futebol brasileiro, hoje somos a 6ª federação no ranking da CBF. O aumento de clubes, em geral, foi um ganho para o futebol brasileiro”, avaliou ele.