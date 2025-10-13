Vice-presidente da FCF revela possibilidade de mudanças no formato do Cearense

Em entrevista ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, Mauro Carmélio Neto disse que o martelo será batido no dia 23 deste mês, no conselho técnico

Mesmo com todas as mudanças impostas pela entidade máxima do esporte no Brasil, a competição sofrerá um impacto menor que outros estaduais, posto que já trabalhava com datas reduzidas. A principal diferença é que o torneio terá início mais cedo, com cerca cinco rodadas em janeiro e a Série A do Brasileirão batendo na porta.

Vice-presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio Neto esteve no programa Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN , e admitiu que o Campeonato Cearense de 2025 pode passar por uma mudança de formato após a atualizações oficiais de Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em relação ao calendário do futebol nacional. A entrevista foi realizada ao vivo, na manhã desta segunda-feira, 13.

Conselho técnico e conversa com os clubes

A FCF conversará com os dez clubes classificados para o campeonato e concretizará as melhorias no dia 23 de outubro, quando ocorrerá o conselho técnico. Antes, o Cearense já era disputado em, no máximo, 11 datas — caso um time se classificasse em segundo lugar no grupo e tivesse que passar por quartas e semis para disputar as finais.

"(Mudar o formato) é uma possibilidade. Estamos pensando em muita coisa, tanto em manter, como melhorar. Não diria mudar por mudar, mas melhorar e entender o que os dez clubes estão precisando. Não vai ter essa questão da gente olhar só para os pequenos ou só para os maiores, precisamos saber as necessidades dos dez", diz Mauro.

"A gente tinha marcado o conselho técnico para o dia 8 de outubro, mas a gente precisou adiar ele para o dia 23, pois seria a melhor opção para a gente ter mais tempo de conversar com os clube", complementa, reforçando o impacto do anúncio das mudanças para todo o ano do futebol no Brasil, realizado pela CBF.