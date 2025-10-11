Final do Campeonato Cearense Sub-20 é adiada após interdição do Elzir Cabral

Ferroviário vai utilizar o Elzir Cabral para mandar alguns jogos na Série C do Brasileiro / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

O Estádio Elzir Cabral, casa do Ferroviário, foi interditado após um enxame de abelhas atingir o local na manhã da última sexta-feira, 10. Diversas pessoas foram atacadas, entre elas um atleta que treinava no momento e precisou ser levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF); já os outros jovens receberam atendimento em unidades de saúde próximas. Após os primeiros socorros, o Corpo de Bombeiros isolou o estádio para realizar a retirada dos insetos durante a noite. Entretanto, ao avaliar o espaço, a corporação concluiu que a área ainda não oferece condições seguras para atividades, determinando a interdição temporária e suspensão das atividades no Elzir Cabral.

Na noite de ontem (sexta), a situação já estava aparentemente controlada, com o local em condições para receber o jogo da final do Campeonato Cearense Sub-20, entre Ferroviário e Fortaleza. No entanto, na manhã deste sábado, com as delegações já presentes na sede e o estádio pronto para a partida, o enxame retornou, voltando a se concentrar na região e atingindo pessoas. Diante disso, e por orientação do Corpo de Bombeiros, as atividades precisaram ser novamente suspensas, resultando no adiamento da partida. O jogo da final foi realocado para este domingo (12), às 9h30, no Estádio Presidente Vargas, conforme decisão da Federação Cearense de Futebol.