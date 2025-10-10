Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Floresta encara o Caxias em duelo decisivo por acesso inédito à Série B

O Verdão da Vila Manoel Sátiro decidirá fora de casa, no estádio Centenário, no Rio Grande do Sul
O Lobo da Vila está à espreita, resta apenas um passo, mas terá que ser preciso na caça. Depois de percorrer trilhas íngremes e sobreviver a um grupo atípico — cheio de empates — no quadrangular do acesso da Série C, o Floresta chega à última rodada com o maior objetivo de sua história diante de seus olhos: o acesso à Segundona do Brasileirão.

O duelo é neste sábado, 11, às 17 horas, contra o Caxias-RS. No Estádio Centenário, no Rio Grande do Sul, a partida pode marcar um novo capítulo para o Verdão, mas o cenário será de uma verdadeira selva entre os quatro concorrentes. Afinal, todos ainda podem conquistar uma das duas vagas e outro jogo ocorre no mesmo horário.

A equipe comandada por Leston Júnior entra na rodada final do Grupo B somando seis pontos, a mesma pontuação do São Bernardo-SP, de quem está atrás apenas pelo número de gols marcados. Contudo, também pode alcançar o Londrina-PR, que está três pontos à frente. A classificação poderia ter vindo ante o time paranaense, na última rodada, mas o Lobo foi derrotado e agora terá a sua última chance.

O Verdão se caracterizou por formar uma floresta de concreto e aço desde a primeira fase. Frente à área, Leston montou um time que não mirava beleza, mas competência para jogar junto, garra e muito pulmão para recompor. Desta vez, sair da toca pode ser necessário — e converter as chances também.

Isso porque todos os cálculos podem ser ignorados pelo Floresta se alcançar um placar mágico: uma vitória por dois gols de diferença. Caso execute o feito, ninguém mais pode tirar o Lobo da Vila Manoel Sátiro da Série B de 2026.

Mas, como a grama do vizinho é sempre mais verde, é preciso analisar o cenário para a classificação. Com o saldo de gols zerado após três empates por 0 a 0 seguidos de uma vitória e uma derrota — ambas pelo placar mínimo —, uma vitória simples pode dar a vaga ao Floresta, se o São Bernardo não vencer o Londrina. Caso o Bernô chegue a perder, um empate já é o suficiente para o clube cearense.

Agora, se o time paranaense tropeçar e for derrotado pelo São Bernardo, passa a ser a presa em potencial do Lobo, já que terminaria com nove pontos e, no máximo, um gol de saldo. Aqui, o Floresta teria de buscar o dito placar mágico.

Por sua vez, o adversário do Verdão ainda respira, mesmo que por aparelhos. Por estar na última colocação, o Caxias já não tem nada a perder, e pode se aventurar. Caso a magia saia pela culatra e o Grená é que saia vencedor por dois gols, uma derrota do São Bernardo pode colocar os gaúchos na Série B.

Para a partida, o Caxias do técnico Junior Rocha realizou uma promoção de ingressos e tem adotado o tema “até o fim”. Na trincheira final da competição, ambas as equipes não têm novos desfalques por lesão, mas o Grená teve Douglão e Thiago Ennes expulsos na última derrota.

Prováveis escalações

Caxias

4-3-3: Thiago Coelho; Ronei, Alisson, Alan e Marcelo; Mossoró, Vinicius Guedes e Yann Rollim; Calyson, Jhonatan Ribeiro e Welder. Téc: Junior Rocha.

Floresta

5-4-1: Dheimison; Ludke, Julio Vaz, Ícaro, Kayck e Diego Matos; Romarinho, Rodrigo Henrique, Guilherme Nunes e Pablo; Jeam. Téc: Leston Júnior

  • Local: Centenário, em Caxias do Sul (RS)
  • Data: 11/10/2025
  • Horário: 17 horas
  • Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA/PE)
  • Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Bruno Cesar Chaves Vieira
  • VAR: Wagner Reway (SC)
  • Onde assistir: DAZN e Nosso Futebol Plus

