O que Ceará e Fortaleza acham sobre o novo calendário da CBF

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-07-2025: Fabiano e Pochettino em Fortaleza x Ceará pelo Clássico Rei na Serie A do Brasileirão na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou, nessa quarta-feira, 1º, mudanças significativas no calendário das competições nacionais do futebol masculino. Para os clubes cearenses, em especial a dupla Ceará e Fortaleza, os principais impactos estão na alteração das regras da Copa do Nordeste, no novo formato da Copa do Brasil e na antecipação da Série A.

“Cabe valorizar a coragem e esforço da nova gestão da CBF em encarar um tema tão complexo com mudanças estruturais. Sei que o campeonato Brasileiro no ano todo sempre foi um desejo das TVs, que é quem paga a conta, então acho justo e válido a mudança”, afirmou. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-09-2025: Coletiva com Presidente Marcelo Paz e Sergio Papilim em apresentação do novo Tecnico Palermo do Fortaleza no Pici. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal O dirigente tricolor enfatizou ainda a redução do calendário das equipes da elite nacional, que disputam diversos campeonatos e são impactadas pela agenda cheia. Em 2024, o Fortaleza foi o time brasileiro que mais disputou jogos (73), por cinco competições diferentes, e viajou cerca de 82.715 km.

“Redução de datas de Estaduais também era necessário, bem como democratizar ainda mais a Copa do Brasil e Série D. São acertos. Diminuir jogos para os clubes que têm o calendário mais extenso do mundo também é algo muito bom”, concluiu Paz. Já o presidente do Ceará, João Paulo Silva, deu ênfase aos desafios impostos pelo novo formato do calendário, principalmente a Série A, que, a partir de 2026, será disputada de janeiro a dezembro.

“É um calendário que nos desafia, pois a principal competição do País já começa em janeiro. Com isso, o planejamento para a construção do elenco precisa ser antecipado e ainda mais estrategicamente pensado”, avaliou. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-09-2025: Presidente do Ceará Sporting Club João Paulo na Radio Esportes O POVO CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Atual 11º colocado do Brasileirão, o Ceará tem 60% de chances de classificação para a Copa Sul-Americana, conforme estatísticas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em caso de vaga no torneio continental, o Vovô deixaria de disputar o Nordestão.