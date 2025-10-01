Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Série A de 2026 começa em 26 de janeiro; clubes terão "vantagem" na Copa do Brasil

A partir de 2026, com a reestruturação dos torneios regionais, a Série A terá início em 28 de janeiro e será encerrada em 2 de dezembro
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta quarta-feira, 1º, uma série de alterações no calendário e no formato das competições nacionais a partir da próxima temporada. Entre as principais mudanças estão ajustes no cronograma da Série A do Brasileirão.

Até então, o Brasileirão começava somente após o término da maior parte dos campeonatos estaduais, geralmente no fim do primeiro trimestre. A partir de 2026, com a reestruturação dos torneios regionais, a Série A terá início em 28 de janeiro e será encerrada em 2 de dezembro.

O cronograma também prevê pausas durante grandes competições internacionais: Copa do Mundo Masculina de 2026, Copa do Mundo Feminina de 2027 e Mundial de Clubes de 2028. Nessas ocasiões, o Brasileirão será interrompido no fim de maio e retomado em meados de julho.

Outra alteração relevante diz respeito à Copa do Brasil. As equipes da Série A passarão a entrar diretamente na 5ª fase do torneio, quando se juntarão a outras 12 equipes previamente classificadas, encurtando o caminho da elite no mata-mata nacional.

