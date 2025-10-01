Série A de 2026 começa em 26 de janeiro; clubes terão "vantagem" na Copa do Brasil

A partir de 2026, com a reestruturação dos torneios regionais, a Série A terá início em 28 de janeiro e será encerrada em 2 de dezembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta quarta-feira, 1º, uma série de alterações no calendário e no formato das competições nacionais a partir da próxima temporada. Entre as principais mudanças estão ajustes no cronograma da Série A do Brasileirão.

Até então, o Brasileirão começava somente após o término da maior parte dos campeonatos estaduais, geralmente no fim do primeiro trimestre. A partir de 2026, com a reestruturação dos torneios regionais, a Série A terá início em 28 de janeiro e será encerrada em 2 de dezembro.