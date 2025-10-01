Nordestão não terá equipes classificadas para torneios internacionais a partir de 2026

A Copa do Nordeste teve seu formato modificado / Crédito: Divulgação/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou, na manhã desta quarta-feira, 1º de outubro, mudanças profundas no calendário das competições nacionais do futebol masculino. A reforma, que será aplicada em definitivo a partir de 2026 – com mudanças estabelecidas até 2029, altera formatos tradicionais e afeta diretamente os clubes nordestinos – especialmente os que disputam a Copa do Nordeste. Além de mudanças na quantidade de datas dos estaduais, Copa do Brasil e até mesmo na quantidade de clubes das Séries C e D anunciadas, uma mudança foi impactante para o Nordestão, que terá novo formato: agora, os clubes que estiverem na disputa de competições internacionais — Libertadores e Sul-Americana —, não poderão mais jogar o torneio regional. As alterações foram anunciadas por Julio Avellar, diretor de competições da confederação.

A competição terá início no dia 25 de março de 2026, seguindo até o dia 7 de junho, sendo disputada nas datas de jogos da Conmebol. O torneio seguirá fornecendo uma vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil, terá no máximo 10 jogos para os dois times que chegarem na final e os clássicos serão preservados nos confrontos nos quatro grupos de cinco times. A decisão afeta diretamente a dinâmica da competição. A título de comparação, caso a mudança já estivesse ativa na última adição, Fortaleza, Vitória e Bahia — que terminou campeão — não teriam disputado o torneio. Para o ano que vem, o torneio pode não ter, por exemplo, Bahia e Ceará, que tem boas chances de classificações às copas internacionais. Na atual Série A, que caminha para a sua 26ª rodada, o Bahia tem 77% de chances de ir à Libertadores segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), enquanto o Ceará tem 5,9%. Para a Sul-Americana, o Vovô tem 58% e o Bahia tem 22%. Por fora, na luta contra o rebaixamento, Vitória e Fortaleza ainda tem vagas 2% e 4%, respectivamente, de chances de ir para a Sula. Na explicação de Julio Avellar, a Copa do Nordeste utilizava datas da Conmebol para realizar seus jogos, mas "o desempenho das equipes nordestinas aumentou e a competição ficou fragmentada", como visto na atual temporada. Em 2025, por exemplo, o Bahia chegou na final do Nordestão tendo passado pela pré-Libertadores e Sul-Americana. O Fortaleza foi outro, que chegou até as oitavas de final da Libertadores, caindo nas quartas da Copa do Nordeste.

A medida é justificada pela CBF também como uma forma de compatibilizar a agenda local com competições da Conmebol e da Fifa durante os próximos anos. Parte das mudanças foram adiantadas nas colunas de Fernando Graziani. O novo formato da competição

Além da exclusão, o formato será ampliado para 20 clubes, divididos em quatro grupos, com cruzamentos de grupos distintos e fases finais em ida e volta. A distribuição de vagas também passará a considerar o ranking da CBF, o que pode afetar a presença de clubes tradicionais caso não sustentem boa posição nacional. A pré-fase não existirá mais e as rodadas vão ocorrer concomitantemente ao primeiro turno das Séries A, B, C e D. Na primeira fase, quatro grupos de cinco clubes serão jogados em turno único. No total da fase, 50 partidas serão disputadas. Para as quartas de final, se classificam outro times, que definirão a ida às semis em jogo único. A semifinal será a primeira com jogos de ida e volta, que será seguido na final.