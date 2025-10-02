Com caras novas, Ferroviário inicia preparação para Taça Fares Lopes

Goleiro André Luiz em treino do Ferroviário no Estádio Elzir Cabral / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Após quase dois meses da eliminação na Série D do Brasileiro, o Ferroviário se reapresentou nesta semana para dar início aos trabalhos com foco na disputa da Taça Fares Lopes. Sob o comando de Marcelo Vilar, a equipe coral tem um mês de preparação até a estreia no torneio, que garante vaga na Copa do Brasil de 2026 para o vencedor. O time da Barra estreia na competição no dia 2 de novembro, contra o Quixadá, às 16 horas, no estádio Abilhão, em busca de defender o título conquistado ano passado. Em 2024, também sob o comando de Vilar, o Tubarão superou o Floresta na final e conquistou sua quarta taça no certame estadual.

Alguns atletas que estavam no grupo da Série D também foram mantidos: Wesley, Léo Paraiso, João Neto, Kiuan, Iago, Tiago Pulga, Gabriel Moyses e Thalisson. Ferroviário na Taça Fares Lopes 2026 A Taça Fares Lopes será disputada em apenas oito datas, sendo cinco na primeira fase e mais quartas, semifinal e final em jogo único. Somente o líder de cada chave garante vaga direta nas semis, enquanto os segundo e terceiro colocados disputam as quartas de final. Técnico Marcelo Vilar em entrevista coletiva do Ferroviário Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário