Com caras novas, Ferroviário inicia preparação para Taça Fares Lopes

Tubarão estreia no torneio estadual no próximo mês e busca nova taça para garantir vaga na Copa do Brasil de 2026
Autor Joyce Rodrigues
Após quase dois meses da eliminação na Série D do Brasileiro, o Ferroviário se reapresentou nesta semana para dar início aos trabalhos com foco na disputa da Taça Fares Lopes. Sob o comando de Marcelo Vilar, a equipe coral tem um mês de preparação até a estreia no torneio, que garante vaga na Copa do Brasil de 2026 para o vencedor.

O time da Barra estreia na competição no dia 2 de novembro, contra o Quixadá, às 16 horas, no estádio Abilhão, em busca de defender o título conquistado ano passado. Em 2024, também sob o comando de Vilar, o Tubarão superou o Floresta na final e conquistou sua quarta taça no certame estadual.

O comandante voltou ao Ferrão no decorrer da Série D deste ano, já renovou contrato até o Campeonato Cearense de 2026 e planeja a formação do elenco, apostando, especialmente, em atletas jovens.

“O Ferroviário hoje tem uma filosofia que trabalha com jogadores mais jovens e isso faz com que a gente busque cada vez mais qualidades. Então, será um time jovem, mas com qualidade, e a gente espera aproveitar da melhor maneira possível agora esse período de pré-temporada para que os jogadores possam estar 100% e tornar esse time competitivo”, avaliou Marcelo Vilar.

Para o torneio, três reforços já foram anunciados. O atacante Renanzinho, de 24 anos, foi o primeiro nome divulgado. Além dele, o goleiro André Luiz, ex-Ceará, de 25 anos, e o lateral esquerdo Matheus Zanella, de 21 anos, também chegaram para somar ao time coral.

Alguns atletas que estavam no grupo da Série D também foram mantidos: Wesley, Léo Paraiso, João Neto, Kiuan, Iago, Tiago Pulga, Gabriel Moyses e Thalisson.

Ferroviário na Taça Fares Lopes 2026

A Taça Fares Lopes será disputada em apenas oito datas, sendo cinco na primeira fase e mais quartas, semifinal e final em jogo único. Somente o líder de cada chave garante vaga direta nas semis, enquanto os segundo e terceiro colocados disputam as quartas de final.

Na etapa inicial do torneio, o Ferroviário integra o Grupo A, ao lado de Fortaleza, Atlético, Itapipoca e Quixadá. No Grupo B estão Ceará, Caucaia, Maracanã, Tirol e Vila Real, de Sobral.

“É por isso que é importante ter uma espinha dorsal de time já, porque será uma competição em que terá um período até razoável de preparação, mas, na competição mesmo, será um jogo de quarta e domingo. Acho que a gente tem que saber aproveitar bem isso para poder ter os jogadores em condições de render o máximo, tirar o máximo desses jogadores, de todas as formas, no aspecto físico, técnico, tático e mental”, destacou Vilar.

Ferroviário: eleições em novembro

A estreia do Tubarão da Barra na Taça Fares Lopes será um dia após as eleições que decidem o futuro do comando coral. No dia 1º de novembro, as chapas “Futuro, Orgulho e Tradição”, liderada por Newton Filho, e “Amor e Lealdade”, com Rodger Raniery à frente, irão se enfrentar na escolha dos membros do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva para o triênio que vai de 1º de dezembro de 2025 a 30 de novembro de 2028.

