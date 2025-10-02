Futebol cearense terá quatro vagas diretas em nova Copa do Brasil

Três vagas serão destinadas ao Manjadinho, enquanto a última será do vencedor da Taça Fares Lopes / Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O novo formato da Copa do Brasil, a partir de 2026, proporcionará mais vagas para o futebol cearense. A partir de agora, o Estado agora terá quatro representantes no mata-mata nacional, além da possibilidade de classificação do Floresta em caso de título da Série C deste ano. A A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã dessa quarta-feira, que o torneio terá um aumento de 92 para 126 clubes participantes, em 2026, e consolidando-se com 128 equipes a partir de 2027.

No caso, quem herdaria essa vaga seria o Ferroviário, que terminou o Campeonato Cearense na quarta colocação. Caso Ceará e Fortaleza permaneçam juntos no Brasileirão, o Tirol, quinto colocado no Manjadinho, também iria para a Copa do Brasil. Na disputa do quadrangular do acesso da Série C, o Floresta também pode assegurar presença na Copa do Brasil se conquistar o título da Terceirona. Quarta vaga A quarta vaga do Estado, destinada ao vencedor da Fares Lopes, possui um funcionamento de prioridades parecido. Caso o campeão seja uma das equipes já previamente classificadas — no caso desta edição, Ceará, Fortaleza e Maracanã —, a quarta vaga cearense à Copa do Brasil passaria a ser do vice-campeão do torneio estadual.