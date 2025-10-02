Futebol cearense terá quatro vagas diretas em nova Copa do Brasil

Futebol cearense terá quatro vagas diretas em novo formato da Copa do BrasilNeste novo formato o torneio nacional terá um aumento de 92 para 126 clubes participantes, em 2027, e consolidando-se com 128 equipes a partir de 2028
O novo formato da Copa do Brasil, a partir de 2026, proporcionará mais vagas para o futebol cearense. A partir de agora, o Estado agora terá quatro representantes no mata-mata nacional, além da possibilidade de classificação do Floresta em caso de título da Série C deste ano.
A A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã dessa quarta-feira, que o torneio terá um aumento de 92 para 126 clubes participantes, em 2026, e consolidando-se com 128 equipes a partir de 2027.
Seguindo o modelo pré-estabelecido de distribuição pela Federação Cearense de Futebol (FCF), Ceará e Fortaleza, finalistas do Estadual de 2025, e Maracanã, terceiro colocado no último Manjadinho, já estão garantidos no torneio nacional.
Já a quarta vaga será disponibilizada para a equipe que conquistar a Taça Fares Lopes, que será disputada entre 25 de outubro e 29 de novembro deste ano.
Mesmo com esse modelo já definido, alguns critérios impostos pela CBF poderiam classificar mais cearenses para a Copa do Brasil. Em um cenário no qual Vovô ou Leão assegure presença na Série A de 2026, outra vaga seria disponibilizada para o Estadual — os times da elite nacional têm classificação automática para o mata-mata nacional.
No caso, quem herdaria essa vaga seria o Ferroviário, que terminou o Campeonato Cearense na quarta colocação. Caso Ceará e Fortaleza permaneçam juntos no Brasileirão, o Tirol, quinto colocado no Manjadinho, também iria para a Copa do Brasil.
Na disputa do quadrangular do acesso da Série C, o Floresta também pode assegurar presença na Copa do Brasil se conquistar o título da Terceirona.
Quarta vaga
A quarta vaga do Estado, destinada ao vencedor da Fares Lopes, possui um funcionamento de prioridades parecido. Caso o campeão seja uma das equipes já previamente classificadas — no caso desta edição, Ceará, Fortaleza e Maracanã —, a quarta vaga cearense à Copa do Brasil passaria a ser do vice-campeão do torneio estadual.
Este mesmo raciocínio se aplica caso o Ferroviário, por exemplo, conquiste a Fares Lopes, mas já tenha conseguido sua vaga via Campeonato Cearense — em um cenário no qual Ceará ou Fortaleza permaneceriam na elite do futebol brasileiro. Neste mesmo cenário hipotético, o vice-campeão da Fares Lopes ficaria com a vaga.