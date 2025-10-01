Copa do Brasil terá novo formato e final única a partir de 2026

A mudança foi divulgada na manhã desta quarta-feira, 1º, numa série de mudanças para o calendário de competições do futebol brasileiro para a próxima temporada

Entre as principais mudanças no torneio encontra-se um aumento no número de participantes, passando de 92 para 126 clubes e, em 2027, consolidando-se com 128 equipes participantes, o ingresso das equipes da Série A somente na 5ª fase e a decisão em jogo único, encerrando o calendário do futebol nacional.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta quarta-feira, 1º, uma série de mudanças para o calendário de competições do futebol brasileiro para a próxima temporada. Entre elas, uma das principais alterações foi no formato de disputa da Copa do Brasil.

A competição também terá um aumento em seu número de fases, passando de sete — no formato atual — para nove. No entanto, devido a tais mudanças, o ingresso das equipes na competição também acontecerá de uma nova forma.

Entenda como será o novo formato

No início, somente as 28 equipes piores ranqueadas participarão da primeira fase. Na sequência, os vencedores se juntarão a outras 74 equipes com melhor ranqueamento para a disputa da segunda fase.

Já na terceira fase, os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Séries C e D se juntarão aos 44 vencedores da fase anterior. Prosseguindo, na quarta fase não haverá o ingresso de nenhuma nova equipe, participando assim, os 24 vencedores da fase anterior. Até esta fase, as eliminatórias serão em partidas únicas.

As últimas equipes a ingressarem no torneio entrarão na quinta fase, onde ingressarão as 20 equipes que participarão da Série A no ano em questão. A partir dai, as 32 equipes restantes disputarão jogos de ida e volta até as semifinais.