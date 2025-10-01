Séries C e D terão mais clubes e novo formato a partir de 2026; veja mudanças

Séries C e D terão mais clubes e novo formato a partir de 2026; veja mudançasAs mudanças já começam a partir da próxima temporada, sendo feitas gradualmente na Série C e totalmente em 2026 para a Série D
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta quarta-feira, 1º, uma série de mudanças para o calendário de competições. As Séries C e D nacionais terão mais equipes e novo formato nas próximas temporadas.
Na Terceirona, as alterações serão graduais. Nos dois próximos anos, a fórmula de disputa atual será mantida: turno único na primeira fase, seguido de quadrangulares. A diferença estará no rebaixamento: das 20 equipes, somente duas cairão para a Quarta Divisão.
Na temporada de 2027, 24 clubes disputarão a Série C. Este número só poderá ser alcançado graças às seis vagas de acesso que a Série D distribuirá a partir da próxima temporada. Ainda em 2027, seguirá o mesmo fluxo: dois rebaixados para a Série D e seis ingressando na Terceirona.
Leia mais
Desta forma, em 2028, 28 equipes participarão da Série C. Em seu novo formato, estes clubes se dividirão em dois grupos, contendo 14 cada. Nessas chaves, cada time realizará jogos de ida e volta — começando em meados de abril e se estendendo até o final de outubro.
Com isso, já em 2028, quatro clubes — dois de cada grupo — conquistarão o acesso à Segundona, sendo que o campeão terá vaga direta para a 3ª fase da Copa do Brasil do ano seguinte. Já o rebaixamento, a partir dessa temporada em questão, também foi reformulado, com seis equipes — três de cada conjunto — tendo seu descenso sacramentado para a Série D.
Mudanças na Série D
De início, já para a próxima temporada, a competição passará a ter 96 clubes participantes, diferentemente dos 64 do formato atual. Em razão do aumento de equipes e mudança no calendário, a competição iniciará em abril e se estenderá até setembro.
Ao todo, as equipes serão divididas em 16 grupos com seis times em cada, em que se enfrentarão em jogos de ida e volta. Para seguir na competição, avançarão quatro equipes por cada chave, totalizando 64 clubes na segunda fase. Eles disputarão no mata-mata, em duelos de ida e volta, 32 vagas para a terceira fase.
Em uma espécie de “bonificação”, os clubes que alcançarem a terceira fase já terão garantida, no mínimo, a participação na Série D do ano seguinte. As agremiações seguirão disputando duelos de ida e volta até as quartas de final. Quem avançar para as semifinais conquistará acesso à Terceirona.
Todavia, existe uma mudança nesta fase. As quatro equipes derrotadas disputarão um playoff, com partidas de ida e volta entre elas, em que as duas vencedoras também conquistarão o acesso à Série C do ano seguinte. Com isso, a partir da próxima temporada, seis equipes subirão para a Série C.
Por fim, a última mudança foi reservada para a decisão do certame. A partir do próximo ano, o campeão da Série D ingressará na Copa do Brasil a partir da 3ª fase do torneio nacional.
Distribuição de vagas para a Série D
Com o aumento no número de equipes, também precisou ser reformulada a maneira em que serão decididas quem participará do certame. Por ordem de prioridade, os quatro primeiros times serão os rebaixados da Série C do ano anterior.
Dando sequência na ordem de prioridade, 64 vagas serão distribuídas para as Federações Estaduais, considerando o ranking de federações da CBF. Antes eram distribuídas 60 vagas, contudo, as quatro federações piores colocadas no ranking só tinham direito a uma. Agora, neste novo modelo, cada Federação terá duas.
Em seguida, para a próxima temporada, estarão garantidos os 28 clubes que avançaram para a segunda fase da Série D deste ano — é o caso do Ferroviário, por exemplo. Por fim, as vagas restantes, após a aplicação desses critérios anteriores, serão distribuídas considerando o Ranking Nacional de Clubes, que tem sua pontuação baseada no desempenho dos clubes nos cinco anos anteriores.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente