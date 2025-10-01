Séries C e D terão mais clubes e novo formato a partir de 2026; veja mudanças

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16.09.2023: Taça da Série D 2023. Jogo final da série D do campeonato brasileiro Ferroviário vs Ferroviária, PV / Crédito: FÁBIO LIMA

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta quarta-feira, 1º, uma série de mudanças para o calendário de competições. As Séries C e D nacionais terão mais equipes e novo formato nas próximas temporadas. Na Terceirona, as alterações serão graduais. Nos dois próximos anos, a fórmula de disputa atual será mantida: turno único na primeira fase, seguido de quadrangulares. A diferença estará no rebaixamento: das 20 equipes, somente duas cairão para a Quarta Divisão.

Mudanças na Série D De início, já para a próxima temporada, a competição passará a ter 96 clubes participantes, diferentemente dos 64 do formato atual. Em razão do aumento de equipes e mudança no calendário, a competição iniciará em abril e se estenderá até setembro. Ao todo, as equipes serão divididas em 16 grupos com seis times em cada, em que se enfrentarão em jogos de ida e volta. Para seguir na competição, avançarão quatro equipes por cada chave, totalizando 64 clubes na segunda fase. Eles disputarão no mata-mata, em duelos de ida e volta, 32 vagas para a terceira fase.

Em uma espécie de “bonificação”, os clubes que alcançarem a terceira fase já terão garantida, no mínimo, a participação na Série D do ano seguinte. As agremiações seguirão disputando duelos de ida e volta até as quartas de final. Quem avançar para as semifinais conquistará acesso à Terceirona. Todavia, existe uma mudança nesta fase. As quatro equipes derrotadas disputarão um playoff, com partidas de ida e volta entre elas, em que as duas vencedoras também conquistarão o acesso à Série C do ano seguinte. Com isso, a partir da próxima temporada, seis equipes subirão para a Série C. Por fim, a última mudança foi reservada para a decisão do certame. A partir do próximo ano, o campeão da Série D ingressará na Copa do Brasil a partir da 3ª fase do torneio nacional.

Distribuição de vagas para a Série D Com o aumento no número de equipes, também precisou ser reformulada a maneira em que serão decididas quem participará do certame. Por ordem de prioridade, os quatro primeiros times serão os rebaixados da Série C do ano anterior. Dando sequência na ordem de prioridade, 64 vagas serão distribuídas para as Federações Estaduais, considerando o ranking de federações da CBF. Antes eram distribuídas 60 vagas, contudo, as quatro federações piores colocadas no ranking só tinham direito a uma. Agora, neste novo modelo, cada Federação terá duas.