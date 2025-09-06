Ídolo do Ferroviário, Edson Cariús estará em chapa de oposição nas eleições do clube

Edson Cariús retorna de suspensão e encara o Pacajus / Crédito: Lenilson Santos

O atacante Edson Cariús, ex-Fortaleza e ídolo do Ferroviário, está em uma das chapas que vão tentar a candidatura à presidência do Tubarão da Barra nas eleições que devem acontecer em novembro deste ano. Conforme apurou o Esportes O POVO, Cariús se juntará a Newton Filho, ex-presidente do clube, bem como a outros nomes que já estiveram no Ferroviário, são eles: Fernando Lobo e Marcelo Caetano

"Nossa intenção é se colocar como alternativa independente. Nós entendemos que as pessoas que venderam o clube dessa maneira, não tem condições de fiscalizar. Não vamos romper com a SAF, pode acontecer se encontrarmos alguma irregularidade", disse o ex-mandatário ao Esportes O POVO. Além disso, Newton fez criticas à atual gestão coral, encabeçada pelo presidente Aderson Maia Jr. "As pessoas que estão no clube não tem condições de fiscalizar. Não tem essa independência de fiscalizar. Então nós vamos fiscalizar". Por fim, apontou os objetivos do grupo em caso de assumir o Tubarão. "Vamos resgatar a credibilidade do clube, fortalecimento da marca, viabilizar alternativas para recuperar o patrimônio e fiscalizar a SAF com um departamento jurídico forte".