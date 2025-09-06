Ídolo do Ferroviário, Edson Cariús estará em chapa de oposição nas eleições do clube

Ídolo do Ferroviário, Edson Cariús estará em chapa de oposição nas eleições do clubeO centroavante, que ainda está em atividade, será um dos pilares da chapa, que conta com um grupo superior a 20 pessoas. A tendência é que o camisa 9 concorra como presidente ou vice-presidente, mas ainda não há definição
O atacante Edson Cariús, ex-Fortaleza e ídolo do Ferroviário, está em uma das chapas que vão tentar a candidatura à presidência do Tubarão da Barra nas eleições que devem acontecer em novembro deste ano.
Conforme apurou o Esportes O POVO, Cariús se juntará a Newton Filho, ex-presidente do clube, bem como a outros nomes que já estiveram no Ferroviário, são eles: Fernando Lobo e Marcelo Caetano
O ofensivo, que ainda está em atividade, será um dos pilares da chapa, que conta com um grupo superior a 20 pessoas. A tendência é que o camisa 9 concorra como presidente ou vice-presidente, mas ainda não há definição.
No mesmo período, a possibilidade é que o ofensivo, que ainda está em atividade, atue como jogador na Fares Lopes. Contudo, não vestirá a camisa do Ferrão, e sim a do Tirol, devendo ser anunciado nos próximos dias.
Segundo o ex-presidente Newton Filho, a ideia ainda está em estágio inicial, mas já há um grupo de 20 pessoas para formar a chapa e disputar as eleições do clube, ainda sem data, mas possivelmente em novembro.
"Nossa intenção é se colocar como alternativa independente. Nós entendemos que as pessoas que venderam o clube dessa maneira, não tem condições de fiscalizar. Não vamos romper com a SAF, pode acontecer se encontrarmos alguma irregularidade", disse o ex-mandatário ao Esportes O POVO.
Além disso, Newton fez criticas à atual gestão coral, encabeçada pelo presidente Aderson Maia Jr. "As pessoas que estão no clube não tem condições de fiscalizar. Não tem essa independência de fiscalizar. Então nós vamos fiscalizar".
Por fim, apontou os objetivos do grupo em caso de assumir o Tubarão. "Vamos resgatar a credibilidade do clube, fortalecimento da marca, viabilizar alternativas para recuperar o patrimônio e fiscalizar a SAF com um departamento jurídico forte".
Newton comandou o clube durante os anos de 2019 e 2022. No período, a equipe disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e chegou a ficar próximo a fase de mata-mata em duas oportunidades: 2019 e 2020.
