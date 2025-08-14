Ex-presidente do Ferroviário, Newton Filho acusa fraude em edital de convocação da SAF

Ex-presidente do Ferroviário, Newton Filho acusa fraude em edital de convocação da SAFMesmo aprovado, processo de venda da SAF do Ferrão segue em aberto
Ex-presidente do Ferroviário, Newton Filho participou do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 14. Atual conselheiro e sócio-proprietário do clube, ele fez críticas ao processo de implementação do modelo SAF (Sociedade Anônima do Futebol) no Tubarão da Barra e revelou bastidores conturbados da transição.
Em entrevista, Newton afirmou que o edital de convocação para deliberação da SAF, realizado em dezembro de 2024, teria sofrido fraude.
“O edital foi fraudado. Foi feito um edital de convocação para deliberar sobre a SAF. O [vice-presidente] Pedro Bruno fez um requerimento ao presidente do Conselho Deliberativo e não obteve resposta, então simplesmente mudaram o texto do edital. Tiraram a palavra ‘deliberar’ e colocaram ‘discutir’”, declarou.
Durante a entrevista, ele questionou ainda o período escolhido para a convocação.
“Outro ponto importante foram as datas de convocação, que foram nos dias 16 e 30 de dezembro. Sabemos que são datas de Natal e Réveillon, as pessoas estão viajando. Então não dava para se mobilizar”, continuou.
Ao Esportes O POVO, o presidente do Ferroviário, Aderson Maia, respondeu às críticas. O mandatário afirmou que todo o processo de convocação da assembleia foi conduzido pelo Conselho Deliberativo com acompanhamento do corpo jurídico do clube, "seguindo as normas legais que regem o estatuto do clube".
“Desconhecemos qualquer fraude, e que os que apontam, busquem usar os meios legais a que se tem direito”, disse o dirigente.
Venda da SAF
Em fevereiro deste ano, os sócios aprovaram a venda de 90% da SAF para a empresa Makes — que já atua na gestão do Ferroviário. A operação, no entanto, ainda não foi homologada e enfrenta impasses jurídicos.
Segundo Newton Filho, um grupo de conselheiros liderados pelo ex-presidente Vilamar Rodrigues se opõe à forma como o processo vem sendo conduzido e busca na Justiça uma medida cautelar que possa suspender a venda e convocar novas eleições.
“Entendemos que a SAF pode ser um caminho para o Ferroviário, ninguém é contra isso. Mas existe um grupo de conselheiros insatisfeitos com o processo que está sendo feito para isso”, afirmou Newton.