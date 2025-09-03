Ex-treinadores, jogadores e funcionários acionam Ferroviário na Justiça por falta de pagamentos

Goleiro Douglas Dias é um dos jogadores que acionou a Justiça por atrasos salariais do Ferroviário / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Em campo, o Ferroviário não conquistou sua principal meta do ano: o acesso para retornar à Série C do Campeonato Brasileiro. Contudo, o clima nos bastidores é ainda mais nebuloso. Além da dificuldade para regularizar sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF), fantasmas do passado também assombram o clube, que deve salários, premiações e direitos a ex-jogadores, quatro treinadores e funcionários, conforme apurou o Esportes O POVO. Ex-atletas importantes no acesso e título do Tubarão da Barra em 2023 — bem como técnicos que passaram pelo clube — procuraram a reportagem alegando dívidas do escrete coral, que se estendem durante os últimos anos e aguardam correção por meio da SAF, ainda não oficializada, mesmo após mais de cinco meses da aprovação de venda para a empresa Makes, em assembleia realizada em fevereiro de 2025.

Aderson Maia, presidente do Ferroviário, apontou à reportagem que a atual gestão já pagou mais de R$ 4 milhões em dívidas trabalhistas desde que assumiram. "Inclusive grande parte disso vem de gestões passadas que se acumularam ao logo do tempo, principalmente da anterior. Seguimos honrando todos os compromissos e negociando acordos com um ou outro que ainda faltam", complementa o mandatário. Relatos e dívidas do Tubarão O técnico Raimundo Wagner, conhecido como Raimundinho, é um dos profissionais que ainda não entrou com processos contra o Ferroviário, mas fará o registro durante a semana e se juntará ao grupo já composto pelos treinadores Paulinho Kobayashi, Maurício Copertino e Ranielle Ribeiro, que já registraram as contas que aguardam do Tubarão. "O Ferroviário me deve R$ 21,5 mil; fora o meu aluguel, que eu mesmo paguei. Essa dívida vai fazer um ano agora no dia 4 de setembro. Garanto que vou colocar na Justiça, o que eles estão fazendo é ato de gente sem compromisso. O presidente sequer me atende", relata Raimundinho. Entre os jogadores, o número é ainda maior. Dentre os que o Esportes O POVO conseguiu apurar que já oficializaram os processos, estão 13 atletas. Contudo, os próprios jogadores alegam que mais nomes devem passar a integrar a lista, fora outros que optaram por não falar sobre as quantias. O goleiro Douglas Dias, que chegou a ser capitão do plantel, conversou com a reportagem.

"Nem queria colocar (pelo carinho que tem pelo clube), mas a diretoria estava me devendo quatro meses de salário e premiações (acesso e título) que prometeram, além do FGTS que não foi depositado. Tentei conversar, mas não respondiam minhas mensagens nem atendiam as ligações. E não foi só comigo, foi com todos os jogadores que saíram", aponta Douglas. Além de Douglas, outros jogadores que o Esportes O POVO conseguiu confirmar as dívidas foram os atletas José Wilker, Matheus Marques, Juninho Quixadá, Danilo Baratinha, Lincoln, André Luiz, Igor Rayan, Reinaldo Vieira, Eder Lima, Natanael, Caio Rangel e o também goleiro Geaze. O atacante Ciel também tem R$ 400 mil a receber do clube, mas não acionou na Justiça.

Jogadores do sub-20 chegaram a ameaçar uma greve devido a atrasos que somam oito meses. Contudo, a situação foi corrigida pela diretoria, que negociou com os atletas.