Ex-treinadores, jogadores e funcionários acionam Ferroviário na Justiça por falta de pagamentos

Ex-treinadores, jogadores e funcionários acionam Ferroviário na Justiça por falta de pagamentosNomes como os técnicos Paulinho Kobayashi e Maurício Copertino, bem como atletas importantes no acesso e título de 2023, entraram com processos contra o Tubarão da Barra
Em campo, o Ferroviário não conquistou sua principal meta do ano: o acesso para retornar à Série C do Campeonato Brasileiro. Contudo, o clima nos bastidores é ainda mais nebuloso. Além da dificuldade para regularizar sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF), fantasmas do passado também assombram o clube, que deve salários, premiações e direitos a ex-jogadores, quatro treinadores e funcionários, conforme apurou o Esportes O POVO.
Ex-atletas importantes no acesso e título do Tubarão da Barra em 2023 — bem como técnicos que passaram pelo clube — procuraram a reportagem alegando dívidas do escrete coral, que se estendem durante os últimos anos e aguardam correção por meio da SAF, ainda não oficializada, mesmo após mais de cinco meses da aprovação de venda para a empresa Makes, em assembleia realizada em fevereiro de 2025.
Aderson Maia, presidente do Ferroviário, apontou à reportagem que a atual gestão já pagou mais de R$ 4 milhões em dívidas trabalhistas desde que assumiram. "Inclusive grande parte disso vem de gestões passadas que se acumularam ao logo do tempo, principalmente da anterior. Seguimos honrando todos os compromissos e negociando acordos com um ou outro que ainda faltam", complementa o mandatário.
Relatos e dívidas do Tubarão
O técnico Raimundo Wagner, conhecido como Raimundinho, é um dos profissionais que ainda não entrou com processos contra o Ferroviário, mas fará o registro durante a semana e se juntará ao grupo já composto pelos treinadores Paulinho Kobayashi, Maurício Copertino e Ranielle Ribeiro, que já registraram as contas que aguardam do Tubarão.
"O Ferroviário me deve R$ 21,5 mil; fora o meu aluguel, que eu mesmo paguei. Essa dívida vai fazer um ano agora no dia 4 de setembro. Garanto que vou colocar na Justiça, o que eles estão fazendo é ato de gente sem compromisso. O presidente sequer me atende", relata Raimundinho.
Entre os jogadores, o número é ainda maior. Dentre os que o Esportes O POVO conseguiu apurar que já oficializaram os processos, estão 13 atletas. Contudo, os próprios jogadores alegam que mais nomes devem passar a integrar a lista, fora outros que optaram por não falar sobre as quantias. O goleiro Douglas Dias, que chegou a ser capitão do plantel, conversou com a reportagem.
"Nem queria colocar (pelo carinho que tem pelo clube), mas a diretoria estava me devendo quatro meses de salário e premiações (acesso e título) que prometeram, além do FGTS que não foi depositado. Tentei conversar, mas não respondiam minhas mensagens nem atendiam as ligações. E não foi só comigo, foi com todos os jogadores que saíram", aponta Douglas.
Além de Douglas, outros jogadores que o Esportes O POVO conseguiu confirmar as dívidas foram os atletas José Wilker, Matheus Marques, Juninho Quixadá, Danilo Baratinha, Lincoln, André Luiz, Igor Rayan, Reinaldo Vieira, Eder Lima, Natanael, Caio Rangel e o também goleiro Geaze. O atacante Ciel também tem R$ 400 mil a receber do clube, mas não acionou na Justiça.
Jogadores do sub-20 chegaram a ameaçar uma greve devido a atrasos que somam oito meses. Contudo, a situação foi corrigida pela diretoria, que negociou com os atletas.
Entre os funcionários, mais relatos de dívidas. Além de profissionais que já saíram, outros que estão no clube afirmam que passaram os últimos dois meses sem receber, assim como direitos de FGTS e férias ainda não concedidas.
Em grande parte dos processos trabalhistas, o que é relatado é a falta do décimo terceiro salário proporcional, férias Proporcionais, multa de 40% do FGTS, saldo de salário, salário vencido/retido e, em parte deles, uma multa do artigo 477 da CLT, que incide quando a empresa não paga as verbas rescisórias dentro do prazo legal de 10 dias após o fim do contrato de trabalho.
No início do mês de agosto, o Ferroviário teve ainda a luz do Elzir Cabral cortada na semana do confronto decisivo ante o ASA-AL. No confronto de ida, os jogadores tiveram que ir de táxi ao estádio Presidente Vargas por ausência de transporte.