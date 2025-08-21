Floresta tem chance de avançar à 2ª da Série C com uma rodada de antecedência

Para isto acontecer, o clube cearense precisa vencer sua partida e torcer para que outras quatro equipes não somem três pontos

Caso Brusque-SC, Ypiranga-RS, CSA-AL e Ituano-SP, nono, 10º, 11º e 12º colocados, respectivamente, percam ou empatem seus jogos, o Lobo da Vila Manoel Sátiro estaria matematicamente classificado para a segunda fase caso triunfe sobre o Figueirense. Isto ocorre porque o time cearense tem 24 pontos e iria a 27, enquanto os três primeiros clubes citados têm 22.

Em busca do acesso para a Série B, o Floresta tem chance de confirmar vaga na próxima fase da Série C com uma rodada de antecedência. Para isto acontecer, o clube cearense precisa vencer a próxima partida — no sábado, 23, fora de casa, contra o Figueirense-SC — e torcer para que outras quatro equipes não somem três pontos.

A média histórica de pontos para se classificar à fase seguinte é de 28, fazendo com que o Floresta precise de uma vitória e de um empate para chegar ao somatório. O valor pode ser alcançando por Brusque, Ypiranga e CSA, caso eles vençam ambas as partidas restantes.

Neste cenário, se o Floresta terminasse com a mesma pontuação, acabaria eliminado, por ter um total de vitórias inferior a Brusque e Ypiranga, enquanto o saldo é inferior ao do Brusque.

O Ituano, 12º colocado, tem 21 pontos e corre por fora na briga com o Floresta. Para que o time de Itu ultrapasse o Floresta, o time cearense precisa perder um de seus dois jogos e o time paulista precisaria vencer suas partidas para tentar superar o Floresta no saldo de gols.

Vale lembrar que na Série C, os oito melhores times da primeira fase avançam para a segunda, onde são divididos em dois grupos com quatro equipes cada. Os jogos são dentro de cada chave e os dois mais bem classificados de cada chave sobem para a Série B, com os líderes disputando a final do torneio.