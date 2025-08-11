Graziani opina sobre provocações de Ceará e Fortaleza nas redes sociais

O Ceará postou um vídeo de dia dos pais em tom provocativo e o Fortaleza respondeu com uma postagem semelhante

O fim de semana do futebol cearense foi marcado por indiretas e provocações nas redes sociais de Ceará e Fortaleza. A equipe alvinegra postou um vídeo de dia dos pais com uma montagem de gols e vitórias da equipe contra o Tricolor.

Horas depois, o Fortaleza retrucou, publicando um vídeo que exaltava as conquistas recentes da equipe e relembrava derrotas e maus momentos do rival. Após ambas as publicações, o Leão foi goleado pelo Botafogo e o Ceará aproveitou para fazer mais uma provocação.