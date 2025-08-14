Ex-presidente do Ferroviário, Newton Filho faz duras críticas à gestão atual

O ex-dirigente do Tubarão foi o convidado do programa Esportes DO POVO desta quinta-feira, 14

Em entrevista ao Esportes DO POVO nesta quinta-feira, 14, o ex-presidente do Ferroviário, Newton Filho, fez duras críticas à atual gestão do clube da Barra do Ceará — comandado, atualmente, pelo presidente Aderson Maia.

Conforme o ex-dirigente do Ferrão, diversas ações foram prometidas por Anderson e não foram cumpridas, entre elas: quitações de dívidas de iluminação no Estádio Elzir Cabral e pagamentos a atletas.