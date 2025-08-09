Ceará e Fortaleza trocam provocações nas redes sociais; confira

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-07-2025: Fernando Sobral e Breno Lopes Fortaleza x Ceará pelo Clássico Rei na Serie A do Brasileirão na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

A rivalidade entre Ceará e Fortaleza fora de campo ganhou mais um capítulo neste sábado, 9, com troca de provocações nas redes sociais. Um dia antes do Dia dos Pais, o Alvinegro de Porangabuçu publicou em seu perfil oficial do Instagram um vídeo reunindo gols e vitórias marcantes sobre o Tricolor do Pici, sugerindo uma "paternidade" sobre o rival. A publicação faz alusão ao retrospecto positivo do Ceará em Clássicos-Rei e ao fato do clube ser o maior campeão cearense.

A resposta tricolor veio poucas horas depois, com tom ainda mais direto. O Fortaleza divulgou um vídeo exaltando as conquistas recentes do clube e fazendo referência aos momentos de instabilidade vividos pelo rival, como os casos de transferban que o Ceará enfrentou na última temporada. "O Fortaleza olha para a sala de troféus e vê as cinco taças do Penta. E o rival? O rival olha para o Fortaleza", afirma a narração do vídeo, em menção ao pentacampeonato cearense. As postagens rapidamente ganharam repercussão entre as duas torcidas, reacendendo discussões sobre retrospecto, títulos e a atual fase de cada equipe.