Ceará e Fortaleza trocam provocações nas redes sociais; confira

Ceará e Fortaleza trocam provocações nas redes sociais; confiraAs provocações ganharam repercussão entre as torcidas nas redes sociais
A rivalidade entre Ceará e Fortaleza fora de campo ganhou mais um capítulo neste sábado, 9, com troca de provocações nas redes sociais. Um dia antes do Dia dos Pais, o Alvinegro de Porangabuçu publicou em seu perfil oficial do Instagram um vídeo reunindo gols e vitórias marcantes sobre o Tricolor do Pici, sugerindo uma "paternidade" sobre o rival.
A publicação faz alusão ao retrospecto positivo do Ceará em Clássicos-Rei e ao fato do clube ser o maior campeão cearense.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
“Quem é pai fora de campo, não pode deixar de ser pai fora dele“, diz o vídeo publicado pelo Vovô.
A resposta tricolor veio poucas horas depois, com tom ainda mais direto. O Fortaleza divulgou um vídeo exaltando as conquistas recentes do clube e fazendo referência aos momentos de instabilidade vividos pelo rival, como os casos de transferban que o Ceará enfrentou na última temporada.
“O Fortaleza olha para a sala de troféus e vê as cinco taças do Penta. E o rival? O rival olha para o Fortaleza”, afirma a narração do vídeo, em menção ao pentacampeonato cearense.
As postagens rapidamente ganharam repercussão entre as duas torcidas, reacendendo discussões sobre retrospecto, títulos e a atual fase de cada equipe.
Vivendo momentos distintos no Brasileirão, as duas equipes entram em campo neste fim de semana pela última rodada do primeiro turno da Série A. O Tricolor recebe o Botafogo no Castelão às 20h30 deste sábado, enquanto o Alvinegro visita o Palmeiras no domingo, 10, às 16 horas.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente