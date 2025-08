Luz cortada e SAF sob risco: os problemas do Ferroviário

O Ferroviário teve uma manhã movimentada nesta quarta-feira, 6. O Elzir Cabral, estádio do Tubarão, teve sua energia cortada por atraso de pagamentos e horas depois, foi noticiado que um grupo de conselheiros busca entrar na justiça para impedir a venda da SAF do clube para um grupo de investidores portugueses.

As alegações do grupo de oposição a SAF: são de vícios jurídicos no processo e denúncias recentes sobre atrasos salariais, corte de energia e até jogadores indo de táxi aos jogos por problemas no ônibus.