Ferroviário tem energia do Elzir Cabral cortada por atraso de pagamentos

Em contato com reportagem, o presidente Aderson Maia alegou já ter realizado corrigido a dívida com a prestadora do serviço à sede do Ferroviário

O Ferroviário vive uma semana decisiva, com sua partida mais importante do ano até aqui marcada para este sábado, 9, quando terá o jogo de volta ante o ASA-AL, em Arapiraca, e terá que tirar a desvantagem de um gol para seguir na Série D do Campeonato Brasileiro. Contudo, a semana do Tubarão da Barra tem sido conturbada: nesta terça-feira, 5, o clube teve a energia cortada no estádio Elzir Cabral, sede do escrete coral, por falta de pagamento.

Conforme apurou o Esportes O POVO, o corte de energia aconteceu no fim da manhã e ainda persiste nesta quarta-feira, 6. Contudo, em contato com a reportagem, o presidente da associação do clube, Aderson Maia, garante que já realizou o pagamento da dívida com a prestadora de serviços e também adiantou a fatura do próximo mês para o ocorrido não se repetir.