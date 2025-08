Floresta precisa superar má campanha fora de casa para se manter no G-8 da Série C

A equipe cearense soma 20 pontos atualmente, mais do que em toda a campanha de 2024, quando se salvou do rebaixamento

O Floresta viaja até o Paraná para enfrentar o Maringá-PR em um duelo que pode virtualmente garantir a permanência do clube da Série C do Campeonato Brasileiro, além de manter o time no G-8 da competição. O duelo ocorre na tarde deste domingo, 3, às 18h30min, no estádio regional Willie Davids, em Maringa-PR.

A equipe cearense soma 20 pontos atualmente, mais do que em toda a campanha de 2024, e precisa de apenas um ponto para chegar aos 21, média história para não cair desde que o torneio adotou o formato de 19 rodadas na primeira fase. Restam ainda quatro jogos para o time cearense após o duelo com o Maringá.