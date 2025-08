Pontos perdidos complicam Floresta na Série C; Verdão tem 4 jogos para voltar ao G-8

Pontos perdidos contra ABC e Maringá tiraram o clube do G8 / Crédito: Fernando Teramatsu / MFC

O Floresta empatou em 1 a 1 com o Maringá-PR na Série C e saiu do G-8 da competição. Na briga pela classificação para a segunda fase do torneio, porém, a equipe cearense tem um calendário menos complicado que dois dos três principais adversários. Com 21 pontos, O Verdão da Vila Manoel Sátiro é nono colocado, empatado com CSA-AL, oitavo lugar, e Ypiranga-RS, sétimo. O Brusque-SC, sexto, tem 22 pontos, estando também na briga pelas três últimas vagas do G-8. Além da pontuação parecida, todas as equipes passam por momentos de oscilação e deixaram pontos pelo caminho.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Lobo da Vila já enfrentou todas as equipes citadas, perdendo para os alagoanos em Maceió (AL) e vencendo os gaúchos e os catarinenses no estádio Domingão, em Horizonte. Apesar do sucesso em confrontos diretos, o Floresta desperdiçou quatro pontos em dois jogos contra equipes que brigam na parte de baixo na tabela. A equipe cearense sofreu um empate contra o ABC-RN, 13º colocado, em casa, nos acréscimos, e, no confronto seguinte, contra o Maringá, 12º, também foi vazado na parte final de jogo e teve de se contentar com a igualdade. Caso tivesse vencido ambos os jogos, o Lobo estaria na sexta colocação, quatro pontos acima do sétimo colocado. O Alviverde enfrenta Tombense-MG e Confiança-SE, ambos na zona de rebaixamento, Figueirense-SC, atual 15º lugar, e encerra a primeira fase contra o São Bernardo, 5º colocado, mas que pode entrar na última rodada com a classificação já garantida.