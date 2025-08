Ferroviário perde para o ASA e vai precisar de virada fora de casa para seguir na Série D

O Ferroviário não conseguiu fazer valer o mando de campo e foi derrotado por 1 a 0 pelo ASA-AL, na noite deste sábado, 2, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida marcou o jogo de ida do primeiro mata-mata desta Série D. O plantel comandado por Marcelo Vilar até teve boas chances criadas no primeiro tempo, mas produziu pouco no segundo e viu Will marcar o gol da vitória alagoana.

Agora, o escrete coral precisa vencer em Arapiraca para ir às oitavas de final e seguir sonhando com o acesso à Série C do torneio nacional, principal objetivo do clube no ano. O jogo de volta acontece no próximo sábado, 9, e o Tubarão da Barra terá uma semana para se preparar e correr atrás do prejuízo.