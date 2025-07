Ceará e Fortaleza estão entre os três nordestinos com mais sócio torcedores, aponta levantamento

Ceará e Fortaleza estão entre os clubes do Nordeste com mais Sócio Torcedores adimplentes. A informação vem de um levantamento da plataforma "Gato Mestre", pertencente ao Portal GE, e reuniu dados dos 40 clubes das Séries A e B. O Vovô está na 13ª colocação, com 43.354 mil sócios, enquanto o Fortaleza é o 14º, com 40.023 mil.

A dupla cearense está na frente de clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Athletico-PR, Coritiba e Fluminense. O Bahia é o líder entre as equipes do Nordeste, com aproximadamente 75 mil associados. As outras equipes da região presentes no ranking são Vitória, 15º, Sport, 19º, e CRB 29º.