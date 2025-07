MP cumpre mandado de busca e apreensão contra jogador suspeito de manipulação no Cearense Série C

Bola da Copa do Nordeste 2025 no gramado / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Um mandado de busca e apreensão contra um jogador suspeito de manipular o resultado de um jogo da Série C do Campeonato Cearense de 2024 foi cumprido nesta quarta-feira, 30, pelo Ministério Público do Ceará (MP-CE). Segundo o MP-CE, a ação, realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), com apoio da Polícia Civil, apreendeu um aparelho celular. O órgão não revela qual o jogo, mas trata-se de Itarema x Tianguá, pela Terceirona do Estadual. O jogador Ewerton da Silva Souza, que defendia o Itarema, cometeu erro bizarro em um dos gols, o que deflagou a investigação.

Atleta punido Em outubro do último ano, o ex-atleta do Itarema, Ewerton da Silva Souza, foi punido pela Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Ceará (TJDF) por envolvimento em manipulação de resultado. Já no mês seguinte, a mesma comissão aumentou a pena de 270 para 330 dias de suspensão e R$ 50 mil de multa. A mudança ocorreu após a diretoria jurídica da Federação Cearense de Futebol (FCF) recorrer à decisão inicial do TJDF.

“A decisão reafirma o compromisso da FCF com a integridade esportiva e o combate a práticas ilícitas que comprometam a integridade do futebol cearense”, declararam os advogados da FCF, Eugênio e Leandro Vasques. Relembre o caso O jogo aconteceu no dia 15 de julho, no Estádio Almir Dutra, entre Itarema e Tianguá. Na ocasião, no fim do primeiro tempo, Ewerton perdeu a bola na intermediária duas vezes consecutivas, o que acabou resultando no gol do time adversário. A forma estranha como o lance aconteceu levantou a suspeita de que o atleta estaria envolvido em manipulação de resultado. A situação causou uma revolta geral entre os atletas do Itarema, que tentaram agredir Ewerton e ameaçaram abandonar a partida. O treinador da equipe substituiu o camisa 8 e o confronto, válido pela quinta rodada, seguiu. No fim, o Tianguá venceu por 2 a 0.