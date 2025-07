No G-8, Floresta terá sequência contra rivais sob risco de queda na reta final da Série C

Atualmente, o Verdão da Vila Manoel Sátiro ocupa a 8ª colocação na tabela da Série C / Crédito: Kely Pereira / Floresta EC

Após brigar contra o rebaixamento à Quarta Divisão no ano passado, o Floresta vive um cenário totalmente oposto na Série C do Campeonato Brasileiro desta temporada. Depois de 14 rodadas, o Verdão da Vila Manoel Sátiro encontra-se na 8ª posição da Terceirona, com possibilidade de classificação à segunda fase para disputar o acesso à Série B. Para seguir sonhando com a vaga, primeiramente o Lobo terá que permanecer no G-8 até o final desta primeira fase.

Tombense-MG Se o primeiro duelo põe o escrete cearense contra uma equipe que quer se afastar do Z-4, o segundo será diante de um rival com um nível maior de urgência. No dia 9 de agosto, o Floresta receberá a Tombense-MG, no Estádio Domingão, em Horizonte, pela 16ª rodada da competição. Com 12 pontos, a equipe mineira está ocupando a última posição da Terceirona. O Gavião-Carcará chegou a vencer duas das quatro primeiras rodadas do certame, mas parou por aí.

De lá para cá, os mineiros — assim como os paranaenses — não vencem há dez jogos, tendo empatado cinco vezes no período e sido derrotado em quatro das cinco partidas mais recentes que disputou. Confiança-SE Seguindo a série de confrontos diante de equipes que brigam contra o rebaixamento, o Floresta viaja até Aracaju (SE), onde, no dia 16 de agosto, irá enfrentar o Confiança, na Arena Batistão, pela 17ª rodada. O Dragão encontra-se na 18ª colocação da Série C. Com 14 pontos conquistados, o escrete sergipano vive momento de recuperação. Após perder cinco dos seis primeiros jogos na Terceirona, o Confiança melhorou seu desempenho e não perde há cinco jogos — com quatro empates neste período.

Figueirense-SC Encerrando a série de embates contra adversários próximos à zona da "degola”, o Verdão terá pela frente, no dia 23 de agosto, o Figueirense, em Florianópolis (SC), pela penúltima rodada desta primeira fase. Com 15 pontos, o Furacão está ocupando a 16ª colocação na tabela da Série C, a primeira equipe fora do Z-4. O escrete catarinense teve um início ruim de competição. Os comandados de Pintado só foram vencer sua primeira partida na sexta rodada, após perderem três embates e empatarem outros dois. Após este triunfo, o Figueirense vem em uma campanha regular: venceu dois e empatou quatro dos últimos oito jogos.