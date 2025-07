Ferroviário tem semana livre antes de primeiro jogo pelo mata-mata da Série D

Empate com o Central garantiu vaga ao Ferrão / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

O Ferroviário terá a semana livre para treinar antes do primeiro jogo do mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Em partida ainda sem dia e horário definido, o Tubarão da Barra receberá o ASA-AL, no fim de semana dos dias 2 e 3 de agosto, no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza. A equipe coral obteve a classificação para a fase eliminatória da quarta divisão apenas na última rodada da fase de grupos, quando segurou o então líder Central-PE em um empate em 0 a 0 e contou com a derrota do Horizonte para o América-RN.

Tiago Zorro, então treinador coral, foi dispensado a dois jogos do fim, dando lugar ao experiente Marcelo Villar. O técnico cearense fez quatro pontos nos últimos dois jogos e conseguiu classificar a equipe coral para o mata-mata. "Era uma situação complicada, porque a gente sentiu o moral do grupo um pouco abatido, mas eu também vi que o time fez boas partidas, oscilou, então tinha condição, e eu mostrei para eles que a gente tinha condições. Algumas partidas os resultados não vieram, sendo decididas no detalhe, e aí a gente tinha que estar atento a esses detalhes, a gente trabalhou muito isso, para que o time fosse consciente, fosse equilibrado", disse o técnico do Ferroviário após o jogo contra o Central. "Em uma competição como essa, você tem que ser equilibrado, não pode se expor. Enfrentávamos hoje a equipe que estava na liderança do grupo, com uma excelente campanha e nós sabíamos que o jogo ia ser difícil e, ao mesmo tempo, a gente tinha que estar atento aqui e no jogo do Horizonte, lá em Natal", complementou.