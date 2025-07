Após quase mil dias, Fortaleza e Ceará voltam a vencer juntos em uma rodada da Série A

Após pouco mais de dois anos e sete meses, ou 987 dias, Fortaleza e Ceará voltaram a vencer juntos em uma mesma rodada de Série A do Campeonato Brasileiro . A última vez que esse cenário tinha ocorrido fora no dia 13 de novembro de 2022, na 38ª rodada da Série A daquele ano.

Na ocasião, o Tricolor do Pici viajou até São Paulo e derrotou o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, com gols de Thiago Galhardo e Moisés. Com o resultado, os comandados de Vojvoda, técnico leonino na ocasião, concluíram sua reviravolta no certame e conquistaram a vaga para a Libertadores do ano seguinte.

Já o cenário do Vovô, mesmo com a vitória, não foi de comemoração. Com gols de Cléber, Fernando Sobral, Erick e Vitor Mendes (contra), o Alvinegro derrotou o Juventude-RS por 4 a 1, na Arena Castelão, após 11 jogos sem vencer.

Contudo, os comandados de Juca Antonello — auxiliar técnico do Ceará, que assumiu o comando após a saída de Lucho González — foram para a partida com o rebaixamento para a Segundona já decretado.

A quebra dessa longa marca se iniciou na vitória por 3 a 1 do Leão sobre o RB Bragantino, no último sábado, 26, na Arena Castelão, e foi concluída um dia depois, quando o Vovô bateu o Cruzeiro por 2 a 1, domingo, 27, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).